Fluchtursachen bekämpfen: Hilfe für vier regionale Hilfsprojekte

„Fluchtursachen bekämpfen.“ So lautet auch 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge das Motto der SZ-Weihnachtsaktion, das angesichts der laut UNHCR rund 100 Millionen Flüchtlingen weltweit aktueller ist denn je. Wie in den Vorjahren fließen die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ hälftig zum einen in die SZ-Projekte der Camps im Nordirak, zum anderen an gut 98 lokale Initiativen. Unter ihnen werden auch wieder vier Organisationen aus der hiesigen Region sein.

Mit dem Libanon-Projekt des Vereines Füreinander-Miteinander, Awamu – zusammen für Uganda, dem Projekt der Kirchenpflege Christazhofen der Argenbühler Schwester Ingeborg und dem Kißlegger Freundeskreis Liweitari werden bekannte und bewährte Partner berücksichtigt, die schon in früheren Jahren unterstützt worden sind.

Hilfe für Kinder und ihre Familien

Eine, die sich darüber freuen darf, wieder dabei zu sein, ist Angela Hartmann, die für die Kirchenpflege Christazhofen das Projekt der Argenbühler Schwester Ingeborg betreut. In der Missionsstation in Pulau Tello in Indonesien ist die Franziskanerin seit 1997 tätig. Die Station im indonesischen Paradies mit seinen gut 100 Inseln wurde 1950 von den Kapuzinermönchen gegründet und später von den Franziskanerinnen übernommen.

Rund 18.000 Euro im Jahr sind üblicherweise notwendig, damit Schwester Ingeborg und ihre Mitschwestern „ihre“ Kinder und deren Familien versorgen können. In diesem Betrag enthalten sind auch die Kosten für die bestehende Poliklinik und für Ausbildungen. 2020 wurde trotz Corona-Pandemie die Poliklinik um- und ausgebaut – nicht ganz in der ursprünglich geplanten Größe, aber dennoch.

Erschwerte Bedingungen in Uganda

Corona – und jüngst auch Ebola – ist auch in Afrika und damit im Verein „Awamu – zusammen für Uganda“ ein großes Thema. Zwei eigene Schulen unterhält der Verein in Buyambi und Nakiyaga. Seit Jahresbeginn haben die Schulen in Uganda wieder geöffnet. „Leider sind viele Kinder nicht mehr in den Schulen erschienen, weil sie zu Hause mitarbeiten müssen oder sich kleine Jobs suchen mussten, um zum Unterhalt der Familie beizutragen“, sagt Vereinsvorsitzende Margret Riese. Die Kosten haben sich in vielen Bereichen verdoppelt. Viele Eltern können die Schulgebühren nicht mehr bezahlen.

Die Arbeitslosigkeit und die Kriminalität im Land steigen, was auch Awamu betrifft: Bei Brunnen wurden Metallteile abgebaut und weiterverkauft. „Da war ein großer Schock für die Menschen dort und für uns“, sagt Riese. Denn dies ist gleichbedeutend mit „kein sauberes Wasser mehr“. Künftig müssen die Brunnen noch besser gesichert werden. Und gleichzeitig muss aufgrund des gesunkenen Grundwassers noch tiefer gebohrt werden. Beides sind Kostenpunkte.

Unterstützung für Zeltschulen

Unterstützt wird auch wieder das Libanon-Projekt der Gemeinde Amtzell, die sich durch den Verein Füreinander-Miteinander in diesem Jahr insbesondere den Zeltschulen der Weilernerin Jacqueline Flory angenommen hat. Sie unterhält im libanesisch-syrischen Grenzgebiet mittlerweile 42 Zeltschulen und erkannte schon vor Jahren, dass dringend vor Ort etwas für die Kinder geschehen muss, damit nicht eine ganze Generation ohne Bildung aufwächst.

Unterrichtet werden in den Zelten syrische Flüchtlingskinder – in Schichten und mit einer sehr einfachen Ausstattung. Auch die Familien werden mit Medikamenten, Wasser, Lebensmittel und Dingen des täglichen Bedarfs versorgt. Gekauft wird vor Ort – und das bei einer 500-prozentigen Inflation.

Trotz Corona hat sich einiges bewegt

Um Schulen geht es auch im westafrikanischen Benin/Westafrika. „Durch Bildung Zukunft schenken – Hilfe zur Selbsthilfe“ lautet das Motto des Vereines Liweitari, das der Kißlegger Freundeskreis Liweitari unterstützt. Der Schwerpunkt der Kißlegger Hilfe gilt dem Ausbildungszentrum „Centre de Formation Liweitari“ (CFL), das 2009 vom Schweizer Heinrich Roth gegründet wurde. Dort werden junge Leute in den Bereichen Maurerei, Polymechanik, Automechanik, Elektrik und biologischer Landwirtschaft ausgebildet.

Darüber hinaus unterhält Liweitari eine Grundschule mit rund 200 Schülern, darunter knapp die Hälfte Waisen. „Die vergangenen beiden Jahre hat sich in Benin trotz Corona einiges bewegt“, erzählt Vereinsvorsitzender Klaus Edele. Die Anzahl der Auszubildenden ist mittlerweile auf 118 angestiegen und das Ausbildungsangebot konnte um das Berufsbild „Schneiderin“ erweitert werden.