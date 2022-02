Flächenarmut führt zu Rochade in der Wangener Wirtschaft

Die heutige SEW-Powersystems GmbH ist hervorgegangen aus der einstigen Solarsparte von Diehl Controls, in der laut Homepage damals für die Marke Platinum „das komplette Produktportfolio an Photovoltaik-Wechselrichtern, Monitoring-Systemen sowie Lösungen für das Energiemanagement“ entwickelt wurde. Nach der vorläufigen Insolvenz der Platinum GmbH im Frühjahr 2014 – betroffen waren seinerzeit rund 70 Beschäftigte – wurde das Unternehmen in den Monaten danach von einer Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft von Wechselrichtern zu einer reinen Forschungs- und Entwicklungseinheit für die SEW-Eurodrive umgebaut. Der Hersteller von Antriebstechnik mit Sitz in Bruchsal übernahm zum 1. Dezember 2015 sämtliche Mitarbeiter der Platinum GmbH in eine Gesellschaft als hundertprozentige Tochter. Seit dem 10. März 2016 firmiert die Gesellschaft unter dem Namen SEW-Powersystems GmbH.