Strafrechtlich verantworten muss sich nach Angaben der Polizei ein 29 Jahre alter Mann, der von einer Polizeistreife am Samstag gegen 19 Uhr am Argenufer beim Schwarzfischen erwischt wurde. Der junge Angler, der nicht im Besitz eines Angelscheins ist, versuchte zunächst, vor den Beamten zu flüchten. Die Polizisten konnten den 29-Jährigen jedoch stoppen, untersagten ihm weiteres Angeln und zeigten ihn wegen Fischwilderei an.