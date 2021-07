Firmung in Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einem Gottesdienst mit Weihbischof Matthäus Karrer haben weitere sechs Jugendliche am 4. Juli in der Kirche St. Ulrich das Sakrament der Firmung empfangen. Weihbischof Karrer sprach den jungen Christen im Zeichen von Handauflegung, Besiegelung und Salbung die Kraft und den Beistand des Heiligen Geistes zu. Als getaufte und gefirmte Christen sind sie gesandt, aus dieser Berufung zu leben und sich zu engagieren in Kirche und Welt. Für die feierliche Umrahmung des Gottesdienstes sorgten Chor und Band „The Fisherman’s Friends“.