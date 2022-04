Firma Windata aus Wangen: Das sind die Pläne für den neuen Firmensitz beim Argencenter

Mitarbeiter und Produkte von Windata

Unter den 22 Mitarbeitenden der Windata GmbH & Co.KG in Wangen finden sich Bankkaufleute, Programmierer und Kundenberater – wobei letztere aus ganz unterschiedlichen Ausbildungsfeldern kommen. „Wichtig ist ein Grundinteresse an Software, den Rest lernt man bei uns“, sagt Geschäftsführer Michael Rudhart. Kernprodukt ist zum einen die Software Windata Professional, um Zahlungsverkehr international abzuwickeln. Diese Software vertreiben etwa Banken in Deutschland und Nachbarländern mit einer Generallizenz weiter an ihre Kunden, aber auch Unternehmen selbst gehören zu den Nutzern.

Fast ausschließlich von Unternehmen gekauft wird indes Konfipay von Windata, ein Finanzmanagementsystem als Service, bei dem Windata selbst den vollautomatisierten Zahlungsverkehr für Kunden abwickelt. „Zielgruppe ist jedes Unternehmen, das ein Bankkonto hat“, erklärt Rudhart den branchenunabhängigen Markt für Windata. Zu den Kunden zählen selbständige Kaufleute, Handwerksbetriebe, aber auch Insolvenzverwalter, große Energieversorger, Krankenkassen oder Hausverwaltungen.

Zur Finanzlage der Firma selbst sagt Rudhart: „Wir sind immer schon profitabel und eigenfinanziert, also ohne Fremdkapital.“ Eigentümer sind die beiden Geschäftsführer Josef Baumann und Michael Rudhart sowie Mitgründerin Lena Balk. (pau)