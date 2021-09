Filme zeigen die bunte Vielfalt in Wangen

Wangen im Allgäu beteiligt sich mit einem großen Programm und einer kurzweiligen Videofilmreihe zum Thema Vielfalt an der Interkulturellen Woche von Montag, 27. September bis Donnerstag, 7. Oktober.

Die Filme zeigen Interviews mit Menschen aus den verschiedensten Lebenswelten. Die Kernfrage lautet dabei immer: Wie erleben sie Vielfalt in Wangen?

Vielfältig waren nicht nur die Interviewgäste vom 99-jährigen Senior über den Wangener Puppenspieler, Menschen aus dem Sport, mit Flucht- und Migrationsgeschichte, aus dem Ehrenamt, aus dem Behindertenbereich und viele mehr. Auch Oberbürgermeister Michael Lang fand sich zum Interview in der Mohrstube ein. Sie liegt im ersten Stock des Gebäudes Ecke Herrenstraße/Schmiedstraße und zeichnet sich durch eine äußerst eindrucksvolle Stuckdecke aus.

In diesem Ambiente richtete sich das insgesamt 18-köpfige Team um Wangens Integrationsbeauftragte Anita Mutvar mit Kamera, Licht und Mikrophon ein und empfing die Gäste. „Durch die bunte Mischung der Interviewten hatten wir die Möglichkeit, Wangen aus ganz unterschiedlichen Augen zu betrachten und herauszuhören, was Wangen für die Menschen vor Ort ausmacht und wie sie die Zukunft gemeinsam gestalten und fördern möchten“, sagt Anita Mutvar. Sie hat alle Interviews begleitet und fand sie nicht nur spannend, sondern manchmal auch lehrreich.

Auch die Interviewer und Interviewerinnen kamen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Den jungen und älteren, schon lang hier lebenden und erst vor kurzem hinzugezogenen Engagierten war die Neugier auf die Vielfalt in Wangen und die Freude am Austausch gemeinsam. Endlich wieder mal ein Projekt im persönlichen Austausch mit Menschen umsetzen zu können, war für viele Jugendliche aus dem Jugendgemeinderat der Grund mitzumachen.

Die Gesprächspartnerinnen und –partner wurden binnen drei Tagen im Stundentakt befragt. Weil Interviews sich von einem normalen Gespräch unterscheiden, wurde das Team zuvor in zwei Workshops von Moderatorin und Trainerin Sabine Jung-Bass von Ewert und Ege vorbereitet und dann auch im Prozess unterstützt.

Und was wollten die Interviewenden wissen? Da ging es beispielsweise um die Frage, was Wangen besonders macht, was in Wangen fehlt oder wie man in Wangen heimisch werden kann.

OB Lang musste sich Fragen nach seinem Lieblingsort stellen, oder wie man als OB mit den Bürgern im Gespräch sein kann und natürlich auch zum Thema Vielfalt. „Die Stadt ist heute viel bunter als vor 20 Jahren als ich herkam“, sagte er. Dazu trügen die Bürgerinnen und Bürger bei – gerade auch jene, die zuziehen. Beim Neubürgerempfang, der üblicherweise zweimal im Jahr stattfindet, zeige es sich immer, welche weiten Wege manche Menschen auf sich nehmen, um in Wangen sesshaft zu werden. Und schließlich wurde er gefragt, wie er sich Wangen in zehn oder 20 Jahren wünscht. Eine Antwort von mehreren lautete: „Dass Wangen die menschliche und schöne Stadt bleibt, die sie ist.“

Weitere Antworten enthält der Film. Dieser wird ausschnittsweise mit weiteren Interviewclips am Sonntag, 3. Oktober 2021, um 18 Uhr in der Stadtbücherei bei der Veranstaltung „Vielfalt ans Licht # Zusammen in Wangen: Videointerviews und Podiumsgespräch“ gezeigt.

Eine kleine Podiumsdiskussion gibt die Möglichkeit, über die Erlebnisse und Ergebnisse der Interviews zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, wie Vielfalt vor Ort gefördert werden kann. Die Filme werden im Laufe des Jahres über das Internet zu sehen sein.

Während der Veranstaltung am 3. Oktober werden auch Bilder des Kinder- und Jugendprojekts „Mobiler Malraum“ der Kunstschule Pfullendorf in der Stadtbücherei gezeigt. Neben Anita Mutvar war auch die Integrationsbeauftragte vom Landkreis, Eva Militz, verantwortlich für das Projekt. Logistisch unterstützt wurde das Team vom Jugendhaus Wangen.

Die Interviewreihe wurde gefördert durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.