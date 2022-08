Figurentheater Kauter und Sauter am 12. August an Wangenes Eselmühle

Das Figurentheater Kauter und Sauter zeigt anlässlich seines 35-jährigen Bestehens am Freitag, 12. August, um 17 Uhr an der Wangener Eselsmühle die Aufführung „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Laut Veranstalter ist sie geeignet für Kinder im Alter ab drei Jahre, die Dauer beträgt rund 45 Minuten. Der Eintritt ist frei.

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“, fragt die böse Stiefmutter in Grimms Märchen. Dabei geht es geht um Intrigen der Königin und der sagenhaften Rettung Schneewittchens durch die sieben Zwerge. Alles wird laut Vorschau mit einer guten Portion Humor auf einer sich ständig wandelnden Bühne umgesetzt.

Das Theater Kauter und Sauter hat eine große Gabe, die Nähe zu den Kindern aufzubauen und sie dazu zu ermuntern mitzuwirken. Spontane Zurufe und Vorschläge werden mit einbezogen. Mitsprechen, mitsingen und in kleine Rollen schlüpfen zu dürfen, mache das Spiel so vielseitig und spannend. Die Zuschauer finden sich schnell in das fantasievolle Spiel hinein und sind Teil der Geschichte.