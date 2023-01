Feuerwehrleute rückten zu 29 Einsätzen aus

Die Abteilung Neuravensburg der Freiwilligen Feuerwehr Wangen hat zu Jahresbeginn ihre Hauptversammlung abgehalten. Neben den aktiven Feuerwehrangehörigen und den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung, begrüßte Abteilungskommandant Daniel Schoch auch Ehrenmitglieder sowie als Gäste Ortsvorsteher Hermann Schad, Stadtkommandant Christoph Bock sowie dessen Stellvertreter Josef Brauchle im Dorfgemeinschaftshaus in Schwarzenbach. Der Einladung gefolgt waren außerdem Abordnungen der Nachbarwehren aus Achberg und Hergensweiler.

Die 48 ehrenamtlichen Helfer mussten im vergangenen Jahr zu 29 Einsätzen ausrücken. Hier war es dem Abteilungskommandanten wichtig, einen besonderen Dank an die Arbeitgeber auszusprechen, die die Freistellung der Mitarbeiter ermöglichen.

Erfreut zeigte sich der Kommandant, dass ab dem zweiten Halbjahr für die Proben und auch für kameradschaftliche Aktivitäten der Weg zurück in die Normalität führte. So konnte als „Highlight“ des Jahres die längst überfällige Segnung des vor geraumer Zeit angeschafften Transportwagens mit einem sehr gelungenen Fest begangen werden, so der Kommandant. In diesem Zusammenhang hoffe er, „dass das Thema Corona im kommenden Jahr nicht mehr die Hauptaufmerksamkeit auf sich ziehen wird“.

Schriftführer Roland Bucher blickte in seinem Bericht noch einmal detailliert auf das vergangene Feuerwehrjahr zurück. Das Einsatzspektrum spiegelte von Kleineinsätzen über technische Hilfeleistungen alle Facetten der Aufgaben der Feuerwehr, von der Personen- und Tierrettungen bis hin zur klassischen Tätigkeit der Feuerwehr, der Bekämpfung von Bränden.

Auch bei den Ausbildungen ging es voran. So nahmen Mitglieder der Wehr an Lehrgängen für Atemschutz, Maschinisten und Truppführer teil. Leistungsabzeichen in Bronze und Silber wurden abgelegt. Mit Peter Maurus gibt es zukünftig einen „Fachberater Biogas“ und mit Thomas Müller einen„Schiedsrichter für Leistungsabzeichen“ in der Wehr. Jugendwart Thomas Müller und Johannes Schneider berichteten über die Aktivitäten des Feuerwehrnachwuchses. Glücklich zeigten sich beide, dass keine Nachwuchssorgen zu befürchten sind.

Befördert worden sind bei der Versammlung: Oliver Hasel, Uli Hofer, Clemens Woelk und Mona Kegel, die zum Oberfeuerwehrmann und zur Oberfeuerwehrfrau ernannt worden sind. Matthias Beck und Thomas Müller wurden zum Oberlöschmeister und Andreas Jocham sowie Roland Bucher zum Hauptlöschmeister befördert. Jan-Lukas Gleich wurde neu in die Wehr aufgenommen.