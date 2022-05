Feuerwehr Wangen: Drei Fahrzeuge kommen, vier langjährige Kameraden gehen

Die Feuerwehr Wangen hat einen Grund zum Feiern: Drei Fahrzeuge kamen in den Monaten der Pandemie neu im Fuhrpark hinzu. Als Nachfolger für das in die Jahre gekommene Löschgruppenfahrzeug LF24 wurde ein neues LF20 beschafft, auch das Kleineinsatzfahrzeug (KEF) musste altersbedingt ersetzt werden. Eine Erweiterung gab es im Bereich der Führungsfahrzeuge, hier gesellt sich ein zusätzlicher gebrauchter Kommandowagen (KdoW) hinzu, der für Termine und Bereitschaftsdienste zum Einsatz kommen wird. Während die beiden PKW bereits ihre ersten Einsätze hinter sich gebracht haben, wurde das LF 20 bislang nur ausführlich beübt. Vor kurzem wurde es offiziell mit der Schlüsselübergabe durch OB Michel Lang in Dienst gestellt, wie die Feuerwehr weiter mitteilt.

Dank an Planungsteams bei Wehr, Stadt und Kreis

Ihr besonderer Dank geht dabei auch an die Köpfe des Planungsteams der Fahrzeugbeschaffung, Thomas Schmidt und Josef Brauchle. Sie hatten den kompletten Prozess der Beschaffung geplant, ausgearbeitet und begleitet. Unterstützt wurden sie von der Stadtverwaltung und dem Landratsamt. Ordnungsamtsleiter Nicolai Müller und seine Mitarbeiter hatten ebenso wie Kreisbrandmeister Oliver Surbeck die entsprechenden Prozesse zur Finanzierung, Ausschreibung und Bezuschussung abgewickelt. So verfügt die Wangener Wehr nun über modernes, zeitgemäßes Handwerkszeug, zum Schutz der Bevölkerung, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Fahrzeugsegnung aller drei Fahrzeuge wurde direkt im Anschluss durch Pastoralreferent Stephan Wiltsche und den ukrainisch-orthodoxen Priester Vadim Karpenko vorgenommen.

Geschenke für viele Jahre im Dienst

In den Feuerwehrruhestand wurden vier langjährige Feuerwehrkameraden verabschiedet. Siegfried Fenzlein, Manfred Wolfrum, Bruno Reischmann und Bernd Steigenberger blicken auf viele Jahrzehnte im aktiven Feuerwehrdienst zurück. Sie hätten sich in ihren teils über 40 Dienstjahren unermüdlich für die Feuerwehrfamilie und so für den Schutz der Bürgerschaft von Wangen eingesetzt, teilt die Wehr mit. Stadtbrandmeister Christoph Bock würdigte die Verdienste der Kameraden und übergab mit seinem Stellvertreter Josef Brauchle symbolisch ein kleines Geschenk. Auch Surbeck und Lang sprachen ihren Dank für das jahrelange Engagement aus.