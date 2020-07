Feuerwehr löscht brennenden Container in Wangen

Rasch gelöscht von der Freiwilligen Feuerwehr Wangen konnte ein Containerbrand werden, welcher am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf dem Gelände eines Einkaufmarkts in der Spinnereistraße ausgebrochen war. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer auf einen technischen Defekt im Bereich der Förderschnecke in dem Abfallcontainer zurückzuführen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.