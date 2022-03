Gartenabfälle sind am Montagabend gegen 20.15 Uhr in der Erzberger Straße in Wangen in Brand geraten. Der Grünschnitt war hinter Wohnhäusern zur Entsorgung gelagert und geriet aus bislang noch nicht bekannten Gründen in Brand, wie die Polizei mitteilt. Die Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer.