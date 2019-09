Feuerwehr löscht Brand in Neuravensburger Heizraum

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am frühen Sonntagmorgen in der Dorfstraße in Neuravensburg zu einem Brand im Heizraum gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Bewohner gegen 5.35 Uhr durch Brandgeräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Durch die alarmierten Feuerwehren aus Wangen und Neuravensburg konnte der offene Brand unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 100 000 Euro an Gebäude und Inventar. Die Bewohner wurden laut eigenen Angaben nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an.