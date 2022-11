Feuerwehr birgt tote Person bei Wohnungsbrand in Wangen

Bei einem Wohnungsbrand in Wangen am Mittwochmorgen haben Feuerwehrangehörige eine Person tot geborgen. Die Polizei bestätigt dies sowie Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zu einer möglichen Brandursache und ob die Person durch den Brand oder unabhängig davon verstarb, äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Rauch quoll durchs Treppenhaus und zu Fenstern hinaus

Nachbarn hatten kurz vor halb neun Uhr morgens die Feuerwehr gerufen und meldeten Rauchgeruch im Treppenhaus des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses im Auwiesenweg, wie Feuerwehrsprecher Achim Reißner auf Anfrage mitteilt. Zeitgleich hätten andere Anwohner auch von Rauch berichtet, der aus den Fenstern einer Wohnung quoll.

Bei dem Einsatz der Feuerwehr im Auswiesenweg wurde auch die Drehleiter benötigt. (Foto: arei/Feuerwehr Wangen)

Die Feuerwehr sei daher bereits von einem Wohnungsbrand ausgegangen, als sie mit einem Löschzug ausrückte. Schnell habe sich vor Ort der Eindruck bestätigt, weshalb Vollalarm für die Wangener Feuerwehr ausgelöst wurde. Sie war letztlich mit acht Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

„Auf das Klingeln hin hat niemand die Türe geöffnet. Wir haben sie aufgebrochen und Flammen in der Wohnung festgestellt“, teilt Reißner weiter mit. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz habe sofort die Personensuche gestartet, zeitgleich habe man auch angefangen, die Flammen zu löschen. „Kurz darauf haben sie eine Person in der Wohnung aufgefunden und geborgen.“ Nach Auskunft der Polizei konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Feuerwehr beendet Einsatz gegen 10.15 Uhr

Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand gegen kurz nach 9 Uhr gelöscht. Im weiteren Verlauf wurden Wohnung und Haus durchlüftet und mehrfach mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht. Gegen 10.15 Uhr sei der Einsatz beendet worden, so Feuerwehrsprecher Reißner, und die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben worden.

Nach Auskunft der Feuerwehr wurde in dem Haus keine weitere Wohnung zerstört. „In dem Gebäude waren weiter keine Personen in Gefahr, es wurde geräumt, sie konnten aber schnell wieder in ihre Wohnungen zurück“, so Reißner. „Die Kollegen, die die Person aufgefunden haben, besprechen den Einsatz mit Fachkräften der psychosozialen Nachsorge“, erklärt er dazu, wie bei der Feuerwehr nach solchen belastenden Einsätzen betreut wird.