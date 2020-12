Feuer in Wangener Praßbergsiedlung verursacht Schaden von 5000 Euro

Bei einem Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Praßbergsiedlung am Dienstag gegen 17.30 Uhr (SZ berichtete) ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden

Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Mann bei Aufräumarbeiten in der angrenzenden Garage offene Flammen im Eingangsbereich des Hauses und verständigte geistesgegenwärtig einen Nachbarn. Dieser konnte mit einem Feuerlöscher den Brand bekämpfen. Unter Zuhilfenahme eines zweiten Löschapparats konnten die Männer die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr ersticken, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann ausrückte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.