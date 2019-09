Feuer in Lackierwerkstatt: Arbeiter trägt schwerste Brandwunden davon

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Bodnegg-Unterwagenbach haben am Samstagabend zwei Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es aber, den Brand unter Kontrolle zu kriegen. Wie Florian Bodenmüller von der Freiwilligen Feuerwehr berichtet, wurden Wehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 18 Uhr alarmiert. Ein Wirtschaftsgebäude mit Hopfenhalle stand zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh in Flammen.

Durch sofortige Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende ...