Festspiele Wangen: Georg Brenner steht abends live als Musiker auf der Bühne

Das Abendstück „Kleiner Mann, was nun?“ nach Hans Fallada wird bei den Festspielen Wangen noch bis Sonntag, 21. August, jeweils mittwochs bis samstags um 19.30 Uhr im Zunftwinkel aufgeführt. Von Donnerstag bis Sonntag steht das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ nach Hans Christian Andersen in der Fassung von Roman Freigaßner-Hauser auf dem Plan, an den Werktagen um 15 Uhr, sonntags um 11 Uhr. Bei zweifelhafter Witterung empfiehlt sich der Blick auf die Homepage der Festspiele Wangen www.festspiele-wangen.de , wo jeweils angekündigt wird, ob in der Stadthalle gespielt werden muss. (sz)

Auf dem Spielplan der Festspiele Wangen stehen in diesem Sommer „Kleiner Mann, was nun?“ nach dem Roman von Hans Fallada und „Des Kaiser neue Kleider“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Die SZ stellt die Akteure vor. Heute Musiker Georg Brenner.

Den Musiker Georg Brenner kennt das Festspiel Publikum in Wangen oder doch nicht? Zum vierten Mal sorgt er dafür, dass die Stücke auf der Bühne durch Musik und Klangkollagen als Stimmungsverstärker begleitet und untermalt werden. Dazu kam der 51-Jährige bisher immer für ein paar Wochen nach Wangen, um seine Vorstellungen mit denen von Regisseur Peter Raffalt zu einem stimmigen Ganzen zusammenzuführen. Meist verließ er Wangen kurz nach der Premiere des Familienstücks wieder.

Bei der laufenden Produktion hat er mit teils humoristischen Variationen des Volkslieds „Ein Hund kam in die Küche…“ für das Familienstück „Des Kaisers neue Kleider“ die Musik geliefert. Und nicht nur das: In „Kleiner Mann, was nun?“ ist er jeden Abend das komplette Stück über auf der Bühne präsent, erzeugt Klänge, Geräusche und stimmungsvolle Atmosphären mit E Gitarre und elektronischen Instrumenten.

Schaffner der Bahn oder DJ aus der Tivoli Bar

Zwischendurch gibt er dann auch noch zur Freude des Publikums in bester Comedian Manier einen Schaffner der Bahn oder den DJ aus der Tivoli Bar. Diese Form der Bühnenpräsenz war für ihn in der Probenphase zunächst sehr gewöhnungsbedürftig. Inzwischen sagt er schmunzelnd: „Jetzt will ich da gar nicht mehr weg.“ Ein Teil des Wohlbefindens rührt daher, dass er, anders als in den vorigen Jahren, nicht nur eine Art Satellit, sondern echter Teil des Ensembles ist. Dabei legt er in aller Bescheidenheit Wert darauf einfach „sachdienlich“ sein zu wollen. Das Publikum soll schließlich nicht von den Hauptakteuren auf der Bühne abgelenkt werden.

Bei der Kulturnacht war Brenner kürzlich mit dem Darsteller des Kaisers und des Pinnebergs, Nikolas Weber, als Gitarren Duo zu sehen und zu hören. „Ich erkunde da für mich ein ganz neues Terrain, weil ich sonst völlig andere Musik spiele und auch ein völlig anderes Publikum bediene“, sagt Brenner. Üblicherweise spielt er mit seiner Formation „Urlaub in Polen“, die er der subkulturellen Pop Musik zurechnet.

Nach der Derniere am 21. August kehrt Georg Brenner zunächst nach Hause in den Westerwald zurück, bis im September eine Tour mit fünf Konzerten ansteht. „Wir hatten als Band diese Tour seit Anfang 2021 geplant, und bis jetzt dreimal verschieben müssen, zuletzt vom Februar auf den September 2022. Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen für viele Veranstalter geändert, weil die Corona-Förderungen größtenteils ausgelaufen sind, es Überschneidungen und Überbelegungen durch andere Konzerte gibt und sich auch eine Unsicherheit mit Blick auf den Herbst breit macht, so dass statt der vorgesehenen 18 Konzerte noch fünf übriggeblieben sind.“noch fünf übriggeblieben sind.“Auch auf dieser Ebene ist die Pandemie noch nicht vorbei.