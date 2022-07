Festspiele Wangen: Regisseur Peter Raffalt hält Stoff des Abendstücks für brandaktuell

Ab Samstag, 30. Juli 2022, steht von Donnerstag bis Sonntag das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ nach Hans Christian Andersen in der Fassung von Roman Freigaßner-Hauser auf dem Plan, an den Werktagen um 15 Uhr, sonntags um 11 Uhr. Bei zweifelhafter Witterung empfiehlt sich der Blick auf die Homepage der Festspiele Wangen www.festspiele-wangen.de , wo jeweils angekündigt wird, ob in der Stadthalle gespielt werden muss. (sz)

Mit der Premiere von „Kleiner Mann, was nun?“ nach Hans Fallada beginnt am Mittwoch, 27. Juli 2022, die Saison der Festspiele Wangen. Bis Sonntag, 21. August 2022, gibt es jeweils mittwochs bis samstags um 19.30 Uhr im Zunftwinkel die Geschichte um die kleine Familie von Pinneberg und seinem „Lämmchen“ zu sehen.

Auf dem Spielplan der Festspiele Wangen stehen in diesem Sommer „Kleiner Mann, was nun?“ nach dem Roman von Hans Fallada und „Des Kaiser neue Kleider“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Die SZ stellt die Akteure vor. Heute den Künstlerischen Leiter und Regisseur, Peter Raffalt.

Man könnte annehmen, dass die Festspiele Wangen in diesem Jahr ganz bewusst mit ihrer Stückeauswahl auf die aktuelle weltpolitische Situation eingegangen sind. Sie haben auf jeden Fall ins Mark getroffen.

Bei der Wahl des Stücks war von Inflation noch keine Rede

Als die Wahl für den Abend auf Hans Falladas „Kleiner Mann, was nun?“ fiel, hatte zwar der Ukrainekrieg bereits begonnen. „Von Inflation war aber noch keine Rede“, sagt Peter Raffalt, den die Freundinnnen und Freunde des Theaters seit 2017 als Verantwortlichen für die Künstlerische Leitung der FSW kennen und schätzen. Die rasante Abwertung von Verdienst und Erspartem und die millionenfach grassierende Arbeitslosigkeit sind jedoch der Hintergrund, vor dem die rund 100 Jahre alte Geschichte um Pinneberg und sein „Lämmchen“ spielt.

„Ich meine, man kann schon fragen, ob die Menschheit denn nichts gelernt hat“, sagt Raffalt und man hört, wie sehr er sich ärgert. Er spricht die „Roaring Twenties“ an, die nicht nur laut und schrill waren. Der Turbokapitalismus entwickelte sich ungeniert mit hohem Tempo und führte zum bekannten Kurssturz am Schwarzen Freitag 1929 mit allen bekannten Folgen.

Die Frage nach dem Gleichgewicht stellt sich wieder

„Wir stehen doch heute wieder an einem ähnlichen Punkt“, glaubt Raffalt. „Es gibt Menschen, die im Jahr 200 Millionen Euro verdienen und andere ein paar hundert Euro.“ Dabei ist im klar, dass nicht alle Menschen gleich sind. Aber er fragt: „Wo ist das Gleichgewicht?“ Und: „Warum kann jemand, der so reich ist, nicht einfach sagen: Ich habe genug!“

Aktuell ist der Stoff des Abendstücks auch noch aus einem ganz anderen Grund. Während sich die männliche Hauptfigur in einer fortwährenden Abwärtsspirale befindet, entwickelt sich „Lämmchen“ zur starken Frau, die die Familie über Wasser hält. „Die Geschlechterrolle ist also um 180 Grad gedreht.“

Zwei gute Gründe also, weshalb Raffalt meint, der Roman von Hans Fallada sollte Pflichtlektüre in den Schulen sein. Und es kommen noch mindestens zwei weitere dazu: „Geschrieben ist das Buch in einer unbeschreiblich tollen Sprache. Es ist eine Perle unserer Literatur.“ Und es hat ein wunderbares, tragendes Motiv: „Wir haben uns und wir machen weiter.“

Raffalts kritische Sicht auf so manche gesellschaftliche Verwerfung kann auch am Familienstück abgelesen werden. Wer kennt nicht die Berater, die die tollsten Dinge versprechen – die sich am Ende doch als ganz anders herausstellen? Und alle spielen das Spiel mit – wider besseres Wissen –, weil sie Nachteile für sich befürchten, wenn sie es nicht tun. Wunderbarerweise lässt ein Kind den ganzen Schwindel auffliegen.

„Beide Stücke liefern also jede Menge Gesprächsstoff“, ist sich der Künstlerische Leiter und Regisseur sicher. „Des Kaisers neue Kleider“ wird nach seinen Worten auch sehr vom Sprachwitz profitieren und für große und kleine Leute sehr unterhaltsam sein.

Auch im fünften Jahr kommt Raffalt noch immer gerne im Sommer ins Allgäu, der an vielen Häusern als Schauspieler und Regisseur gearbeitet, und daneben in über 100 Filmen mitgewirkt hat. Was er macht, wenn er nicht arbeitet? „Ich genieße es, viel zu lesen – meist morgens in der Früh“, erzählt er. „Hier habe ich dazu mehr Zeit als daheim in Wien.“