Festspiele Wangen: Caroline Ufer will von Erfahrenen profitieren

Auf dem Spielplan der Festspiele Wangen stehen in diesem Sommer „Kleiner Mann, was nun?“ nach dem Roman von Hans Fallada und „Des Kaiser neue Kleider“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Die SZ stellt die Akteure vor. Heute Regieassistentin Caroline Ufer.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen, versprechen Touristiker gern mit Blick auf das Allgäu. Was das bedeutet, hat Caroline Ufer direkt an ihrem ersten Wochenende im tiefen Süden Deutschlands ausprobiert. „Ich bin mit dem Zug nach Lindau gefahren, habe im Bodensee gebadet und die Berge gesehen. Ich war noch nie so weit im Süden“, sagt die in Dresden geborene und derzeit in Lüneburg beheimatete Regieassistentin.

Ausbildung am Hamburger Schauspielstudio Frese

Die 22-Jährige hat im Herbst vergangenen Jahres ihre Ausbildung am Hamburger Schauspielstudio Frese abgeschlossen und probiert sich aus. Sie hat bei den Dreharbeiten zu zwei Stralsund-Krimis des ZDF die Requisite gemacht. Und sie arbeitete an einem Tourneetheater als Assistentin und Schauspielerin in „Ewig jung“ und „Ich, Heinz Erhardt“. „Ich habe aufs Spielen genauso viel Lust wie auf die Regieassistenz“, sagt sie und mag sich noch nicht entscheiden, wohin der Weg führen soll. Im Gegenteil nutzt sie die Assistenzen jetzt auch, um von der Erfahrung derer zu profitieren, die schon länger auf der Bühne stehen.

Nähen als neue Hobby

Der Grund: Sie war gerade eineinhalb Jahre in der Ausbildung an der Theaterakademie, da kam der erste Lockdown. Was danach folgte, war eine Ausbildung, wie sie wohl noch kein Jahrgang vor ihrem eigenen jemals erlebt hat. „Alles ging nur auf Abstand, Tanz und Gesang kamen gar nicht mehr vor“, erzählt sie. Sie nutzte die Zeit jedoch, um ein neues Hobby zu entwickeln und zu professionalisieren: das Nähen. Ihre Produkte bot sie dann auch über einen Online-Shop an.

Zum Theater kam Caroline Ufer als Jugendliche, jedoch nicht über die Schule, sondern über ein Kinder- und Jugendtheater in ihrer Heimatstadt Dresden. „Wir hatten oft Vorstellung morgens um 10 Uhr. Dafür wurde ich dann immer freigestellt“, erzählt sie und schmunzelt. Dass diese Ausflüge auf die Theaterbühne den Mathekenntnissen nicht unbedingt hilfreich waren, gesteht sie gern ein. Das Abitur hat trotzdem geklappt.

In Wangen fühlt sie sich bestens aufgenommen. „Ich habe das Gefühl, die Festspiele sind wie eine Familie, in der sich viele kennen. Und wer neu hinzukommt, wird sofort in die Familie aufgenommen“, sagt sie und freut sich über drei Monate in der Wangener Theaterfamilie.