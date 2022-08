Festspiele Wangen: Anna Schönberg spielt in beiden Stücken gleich mehrere Personen

Auf dem Spielplan der Festspiele Wangen stehen in diesem Sommer „Kleiner Mann, was nun?“ nach dem Roman von Hans Fallada und „Des Kaiser neue Kleider“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Die SZ stellt die Akteure vor. Heute Schauspielerin Anna Schönberg.

Wer vor ein paar Monaten im Kino „Wunderschön“ gesehen hat, dem ist dort eine Ärztin begegnet – gespielt von Anna Schönberg. Oder die erste deutsche Netflix-Serie „Dark“ – auch dort ist Schönberg in einigen Folgen zu sehen.

Mini-Rolle im Kinofilm „Wunderschön“

„Die Ärztin in ,Wunderschön‘ ist wirklich eine Mini-Mini-Rolle. Aber ich habe von Freunden und Bekannten deswegen Anrufe erhalten, dass sie mich gesehen haben.“ Eine Freundin dürfte wohl eine ganze Reihe von Blicken auf sich gezogen haben, denn vor lauter Überraschung und Freude habe sie ganz laut in den Kinosaal hineingerufen: „Das ist ja die Anna!“ Anna Schönberg schmunzelt, während sie es erzählt.

Und auch das Engagement bei Netflix trug ihr Nachrichten aus Spanien und Italien ein. Sie hat immer wieder Film und Fernsehen gemacht. „Das sind immer kleinere Rollen gewesen, aber schöne Projekte, in denen ich auch sehr gerne ein Teil war“, sagt sie.

Jetzt also Wangen im Allgäu, noch GEG-Gebäude, Probenraum. Demnächst Zunftwinkel, Bühne. Dort steht sie vor der herausfordernden Aufgabe, in einem Stück jeweils mehrere Rollen zu spielen. Und die Rollen kontrastieren durchaus.

Was hat in „Des Kaisers neue Kleider“ eine herzenswarme Köchin mit einer eisenharten Ministerin gemeinsam? Vermutlich nichts. „Das macht zum Spielen sehr viel Spaß“, sagt Anna Schönberg.

Was zu ihrem künstelrischen Selbstverständnis beiträgt

Wechsel gehören zum Leben der Schauspielerin dazu, nicht nur von Film zu Bühne und umgekehrt, auch von Bühne zu Bühne und immer wieder Arbeit in der freien Theaterszene. Sie stammt aus einem Vier-Mädelhaus, ist in Hildesheim aufgewachsen und studierte in Wien am Max-Reinhardt-Seminar.

Inzwischen hat sie unter anderem am Stadttheater Klagenfurt, am Bregenzer Kosmostheater, am Stadttheater Paderborn, am Wiener Kosmostheater oder auch in Leipzig in der freien Szene gearbeitet. „Die freie Arbeit zwischen festen Engagements trägt viel zu meinem künstlerischen Selbstverständnis bei. Sie gibt mit Haltung“, sagt Anna Schönberg. Zurzeit arbeitet sie an der Neuen Bühne in Senftenberg in Brandenburg.

Und sie genießt es, an Häusern zu spielen, wo es eine feste Infrastruktur mit Technik, mit Kostüm- und Bühnenbildner und so weiter gibt. „Auch hier ist das so. Ich bekomme ein Kleid, und ich muss mich auch nicht um die Ausstattung kümmern. Wenn ich frei unterwegs bin, ist das sehr oft anders“, sagt sie.

Was sie bei den Festspielen Wangen besonders freut: „Die Potenziale von uns werden wahrgenommen.“ Für sie, die ganz früh schon mit Ballett angefangen hatte, heißt das, dass sie ihre Kenntnisse in Tanz und Choreografie einbringen kann. „Das ist nicht überall so und eine sehr schöne Erfahrung.“ Wenn sie nicht unterwegs, lebt Anna Schönberg in Berlin.