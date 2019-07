Festival „Wait for it“ zieht in die Alte Sporthalle in Wangen um

Die Vorbereitungen für das vierte „Wangener Wait for it“ laufen auf Hochtouren. Vor allem das Jugendhaus-Team Alexandra Weidmann, Jenny Kutz und Verena Kron, schultert in diesem Jahr die Organisation des Festivals. Zunächst sollte es – wie zuletzt – auf dem Skaterplatz über die Bühne gehen. Wegen der schlechten Wetteraussichten am kommenden Freitag ist es jetzt in die Alte Sporthalle verlegt worden. Der Vorverkauf läuft.

In den vergangenen Jahren war das „Wait for it“ jedes Mal ein riesiger Erfolg, heißt es seitens der Stadt – und schon vor dem Ereignis ausverkauft. Dass es auch dieses Jahr so kommt, hoffen die drei Hauptorganisatorinnen, auch wenn am Mittwoch kurzerhand der Umzug unters geschützte Hallendach bekannt gegeben wurde.

Mit im Boot sind Engagierte des Jugendhauses, Tonneriche, der Jugendgemeinderat und sogar noch Ex-U&D-ler, wie Jugendreferentin Alexandra Weidmann sagt. „Gerade unsere alten Mitkämpfer aus U&D-Zeiten sind ganz wertvolle Mitarbeiter für uns, weil sie ja wissen, wie es geht.“

Mit einem tollen Line-Up sind die besten Voraussetzungen für eine tolle Party geschaffen, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Das gilt auch nach der Umzugs-Entscheidung. Denn das Programm bleibt gleich: Um 17 Uhr sorgt DJ Satisfied aus Wangen für den Warm-up, von 18.15 Uhr bis 19 Uhr gibt es HipHop und Rap mit Edu Swarley aus Stuttgart, Anschließend rockt Free Section aus Lindenberg die Bühne bis um 20.15 Uhr.

Ab 20.30 Uhr stehen Duckshell aus Budapest auf der Bühne mit „Multilingvisztikus Sunshine-Punk“. Von 21.45 bis 23 Uhr geht die Post ab bei HipHop von Dreiblatt aus Stuttgart. Den Abschluss macht DJane Liah aus Wangen.

Auch in Sachen Essensangebot hat sich das Team Gedanken gemacht und mit einem Dinnete-Wagen das Angebot von Bratwurst, Steak und Pommes erweitert, berichtet die Stadt.