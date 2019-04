Festival der Töne zur Osterzeit

Ein nachträgliches Ostergeschenk hat die Musikapelle Primisweiler mit ihrem Dirigenten Christian Schlegel den 250 Besuchern gemacht, die am Samstagabend zum Frühjahrskonzert in die Festhalle gekommen waren. Wie sie, so erfreute auch die von Stephan Hutter geleitete Jugendkapelle Primisweiler-Roggenzell-Schwarzenbach mit gut ausgewählter Notenliteratur.

„Ich hätte nicht geglaubt, dass wir es schaffen würden.“ Als Stephan Hutter das sagte, da hatten die jungen Musikanten nicht nur durch ihr gekonntes Spiel geglänzt, sondern am selben Tag auch ihr Wertungsspiel beim Bezirksmusikfest in Scheidegg mit „sehr gutem Erfolg“ in der Mittelstufe abgeschlossen. Das Fazit von Hutter nach „sehr nervenaufreibenden Probenwochen“? Es sei wichtig, selber Spaß am Musizieren zu haben, dann könne man „beim Publikum auch ankommen“.

Mit dem „Choral and Beat for Band“, bei dem Hermann Kahlenbach beide Stilrichtungen miteinander verquickte, lieferte die Jugendkapelle den Beweis dafür. Aber auch Steven Reinekes „Where Eagles Soar“ gelang großartig. Schön, wie hier das menschenverbindende Element Raum gewann. Nach dem „Leuchtfeuer“, das Kurt Gäble in seinem Werk entzündet, gab es noch etwas unter die Haut Gehendes: „One Moment in Time“, das unvergessen mit Whitney Houston verbunden bleiben wird.

Nach kurzer Umbaupause hieß es, „den Alltag vergessen und sich von der Musikkapelle Primisweiler verwöhnen zu lassen“. Das Programm, durch das Simone Berle ebenso gekonnt wie charmant führte, wurde mit Gäbles „Marcia Augustana“ eröffnet. Die Kapelle spielte den Konzertmarsch flott und munter und verströmte ihre Spielfreude auch bei allen anderen Stücken.

Dann wurde mit „Godfather of Seville“ die von James L. Hosays geschriebene „musikalische Satire“ geboten. Interessant, wie sich hier Ausschnitte aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ mit Ohrwürmern aus berühmten Spielfilmen zu einem großen Ganzen vereinte. Nach Johann Nijas „Arethusa“ wartete ein von den Instrumentalisten aus Primisweiler immer wieder gern unternommene „River Trail Expedition“.

Der Titel von Robert Sheldon weist auf den Hopalong Cassidy River Trail hin, der sich entlang des Vermilion River-Ufers schlängelt. Die Konzertouvertüre besticht durch punktierte Rhythmen und sich verstärkende Dissonanzen, die sich von den lyrischen und melodischen Melodien des Stückes abheben.

Ganzer Reigen von Morricones Filmmusikhits

„Perger Polka“ brachte ein Wiederhören mit Kurt Gäble, während „Moment for Morricone“ die ganze Bandbreite der von Johann de Mijs umgesetzten Hits aus der Feder eines Komponisten zeigte, der zurecht durch seine Filmmusiken weltberühmt wurde. Um nur ein paar zu nennen: „The Good, the Bad and the Ugly“, „Once Upon a Time in the West“ oder „The Ecstacy of Gold“. Hierbei konnte man sich entspannt zurücklehnen und das Gefühl genießen, in die Weiten und Städte des „Wilden Westens” versetzt zu werden.

Wer kennt sie nicht, die legendären Kompositionen des US-amerikanischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten George Gershwin? Ob die Orchesterwerke „Rhapsody in Blue“ und „Ein Amerikaner in Paris“ oder die Oper „Porgy and Bess“ – der Sohn russisch-jüdischer Einwanderer hat sich damit unsterblich gemacht. Mit dem Musical „Lady Be Good“, dessen Titelmelodie am Samstag in „A Tribute to Gershwin” von Jack Bullock zu hören war, gelang ihm 1924 sein erster großer Broadway-Erfolg.

Bleiben noch „Travelin‘ Music“ von Robert Sheldon, einer der bekanntesten Volkslieder aus Arkansas, und Kurt Gäbles „Sternstunden“, die den Konzertabend abschließend zum Strahlen brachten. Die Polka, die zum Mitklatschen animierte, sowie der an Frank Sinatra und seine Tochter Nancy hinweisende Popsong von Carson Parks, „Somethin‘ Stupid“, entließ die Zuhörer in die Nacht.