Unbekannte haben am Schulgebäude der Johann-Andreas-Rauch-Realschule am vergangenen Wochenende zwei Fensterscheiben eingeworfen. Die Täter warfen vom Pausenhof aus mit Steinen nach den Scheiben. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen, so die Polizei in ihrem Bericht.

Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Telefon 07522 / 98 40 erbeten.