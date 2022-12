Feine Jazzmusik im Doppelpack

Das Konzert zum 25-jährigen Jubiläum war etwas ganz Besonderes: Die von Musiklehrer Frank Steymann geleitete Band trat gemeinsam mit den RNG-Allstars auf. Die RNG-Bigband besteht aus Schülerinnen und Schülern, die einmal wöchentlich im Gymnasium Jazz-Arrangements erarbeiten und Improvisation erlernen. Im ersten Teil des Konzerts präsentierten sie Swing, Funk und Latin-Jazz-Bigband-Arrangements, gewürzt mit gekonnt improvisierten Soli. Großen Anklang fanden auch die zwei Sinatra-Nummern Autumn Leaves und Fly Me to the Moon, gesungen von Schulleiter Michael Roth.

Nach einer kurzen Pause betraten dann die RNG-Allstars die Bühne des Jazzpoints. Diese Formation besteht aus ehemaligen Schülern, die während ihrer Schulzeit in der RNG-Bigband gespielt haben. Fast alle von ihnen waren mal Schüler des Musikprofils und des Leistungskurses Musik. Sechs Musiker der Band haben mittlerweile sogar Profikarrieren eingeschlagen. Mit dieser hochkarätigen Besetzung präsentierten sie gekonnt ein technisch anspruchsvolles Programm, das an nur zwei gemeinsamen Probentagen einstudiert worden war.

Wer die RNG-Bigband schon länger kennt, konnte hören, wie weit die Musiker inzwischen gereift sind, und so konnte Bandleader Frank Steymann am Schluss des Konzerts sehr gerührt der Band dafür danken, dass sie alle nach zum Teil zehn Jahren noch einmal zu ihren musikalischen Wurzeln zurückgekehrt sind.