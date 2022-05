Feierliche Erstkommunion für Primisweiler und Haslach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 24. April wurde in der Kirchengemeinde St. Stephanus in Haslach Erstkommunion gefeiert. Die elf Kinder aus Primisweiler und Haslach wurden in einem feierlichen Festzug von der Musikkapelle Haslach sowie Pfarrer Erhard Galm, Pastoralreferentin Mirjam Schweizer und den Ministranten zur Kirche geleitet. Der Festgottesdienst bildete den Auftakt zu insgesamt acht Erstkommunionsgottesdiensten der Seelsorgeeinheit „An der Argen“.

Der Festgottesdienst, wie auch die Kommunionvorbereitung, stand unter dem Motto „Bei mir bist du groß!“ und wurde von der Band „Tontauben“ musikalisch wunderbar begleitet. Nachdem es während der Corona-Winterzeit lange unklar war, mit wie vielen Familienmitglieder und Freunden gefeiert werden darf, war die Freude umso größer, als kurz vor Ostern klar war, dass der Festgottesdienst ohne Personenbeschränkung stattfinden kann. Entsprechend waren die Bänke der Kirche fast voll besetzt, was die freudige Stimmung deutlich befeuerte und auch den Erstkommunionkindern sichtbar gefiel. Der Gottesdienst wurde durch die Mitgestaltung der Kommunionkinder zu einer lebendigen Veranstaltung. Zum Kirchenauszug spielte die Musikkapelle Haslach wieder vor der Kirche auf. Die Kommunionkinder wurden in den Kreis ihrer Familie entlassen und der Wettergott zeigt sich trotz schlechter Vorhersage bis in den Nachmittag hinein von seiner trockenen Seite.

Die abendliche Dankandacht wurde von Mirjam Schweizer geleitet. Während der Andacht wurden Dankgebete ausgesprochen, die Kommunionkinder und ihre Taufpaten segneten sich gegenseitig und es wurden die religiösen Gegenstände gesegnet. Dann neigte sich dieser bedeutungsvolle, ereignisreiche Tag dem Ende entgegen.