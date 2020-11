Fehler beim Abbiegen führt zu Unfall in Wangen

Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 9 Uhr in der Lindauer Straße entstanden. Ein 21-jähriger VW-Fahrer wollte nach rechts in eine Einfahrt abbiegen und fuhr laut Polizei hierfürauf eine Linksabbiegespur, die sich auf gleicher Höhe der Einfahrt befand, und holte zum Rechtsabbiegen aus. Ein 60-jähriger Audifahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, fuhr an dem VW genau in diesem Moment vorbei, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand.