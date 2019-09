Fee Lechelt springt auf Platz fünf

Trampolinspringerin Fee Lechelt aus Wangen hat mit Erfolg am Nationalen Spreepokal in Berlin teilgenommen. Die 13-Jährige, die gemeinsam mit ihrer Trainerin Tanja Vidakovic und weiteren 15 Sportlern des TV Weingarten unterwegs war, kam auf Platz fünf.

Der Spreepokal ist auch ein Qualifikationswettbewerb für die Deutsche Meisterschaft in Dessau im Oktober. Insgesamt nahmen 80 Teilnehmer in zehn verschiedenen Alters- und Wettkampfklassen teil. Fee Lechelt, die in der Klasse WK 11 ( Jahrgang 2005/2006) an den Start ging, hatte im Starterfeld aus elf Teilnehmerinnen den vorletzten Startplatz.

Fehler im letzten Sprung

Bei ihrer Kür und ihrer Pflicht konnte sie mit ihren Sprüngen überzeugen und landete in der Vorrunde in ihrer Klasse auf Platz vier. Somit war sie für das Finale qualifiziert. Dort hatte sie insgesamt zehn Sprünge, die sie perfekt absolvierte, nur beim letzten Sprung hatte sie einen Versatz. Somit landet sie anstatt auf dem Podest auf dem fünften Platz.