FDP: Der Gemeinderat ist nicht der bessere Ortschaftsrat

Nachfolgend die Haushaltsrede des FDP-Listensprechers Klaus Schliz:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren der Verwaltung, liebe Ratskolleginnen und -kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Ein neues Jahrzehnt steht vor uns und die Gestaltung der Digitalisierung, der Klimawandel, der demographische Wandel und die Stadtentwicklung fordern uns heraus. Wir sind überzeugt, dass wir diese Herausforderungen meistern können.

Wir dürfen nicht stehen bleiben oder uns im kurzfristigen Klein-Klein, in Verbotsdebatten oder „wir sind dagegen, weil die andere Partei dafür ist", verlieren.

Fortschritt, Innovation, Mut und Tatkraft schaffen und sichern Freiheit, Sicherheit und Wohlstand und soziale Entwicklung für unsere Bürgerinnen und Bürger.

Politik ist ein permanenter Wettstreit der Ideen.

Mit den besten Konzepten für unser Stadt wollen wir die Bürgerinnen und Bürger überzeugen. Wir alle. Wir gemeinsam.

„90 Prozent der Politik haben mit Finanzen zu tun (...) und die restlichen 10 Prozent müssen wir auch noch bezahlen“, sagte bereits Otto von Bismarck.

Heute liegt uns die Haushaltssatzung mit Finanzplan 2020 vor.

Zunächst gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, insbesondere der Kämmerei, Frau Winder, die die Beratungen des Haushalts sachlich und zielgerichtet vorangebracht hat, und bei jeder Gelegenheit auf die Schwierigkeiten der Finanzierung hingewiesen hat.

Das ist nicht selbstverständlich. Hierfür herzlichen Dank.

Seit vielen Jahren sind dies wieder meine ersten Haushaltsberatungen und daher sei es mir als neuem Ratsmitglied gestattet, ohne Vorbelastung und Verantwortung aus der Vergangenheit auf diesen Umstand – um nicht zu sagen Zustand – noch einmal eindringlich aufmerksam zu machen.

Der Gemeinderat übt sein wichtigstes Recht, das Budgetrecht, durch Ortsgesetz über die Haushaltssatzung aus.

Die finanzpolitischen Zielsetzungen einer Gemeinde liegen damit beim Gemeinderat im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Der vom Gemeinderat beschlossene Haushaltsplan hat für die Verwaltung verbindlichen Charakter.

Zugegebenermaßen ist der Handlungsspielraum für freiwillige Aufgaben durch Vorgaben der Erfüllung der Pflicht- und Weisungsaufgaben sehr gering.

Dennoch, oder gerade deshalb, muss auf eine solide Haushaltsplanung geachtet werden, um die Zukunftsfähigkeit zu sichern und nachfolgende Generationen nicht über Gebühr zu belasten.

Die Erträge der Kommune müssen auf Dauer ausreichen, um sowohl die allgemeinen Aufwendungen als auch die Investitionen und die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, sowie die künftigen Verpflichtungen finanzieren zu können.

Es genügt heute nicht mehr, die Haushaltswirtschaft nur auf die Erfüllung der Aufgaben des laufenden Haushaltsjahres auszurichten.

Eugen Schmalenbach, ein deutscher Ökonom, sagte: „Rechnungswesen: das ist eine Einrichtung, welche die Aufgabe hat, jeden Mangel, jede Verschwendung, jede Indisposition des Betriebs aufzuzeigen.“ Auch unsere Kommune ist ein solcher „Betrieb".

Das kommunale Rechnungswesen wurde mit der Einführung der kommunalen doppelten Buchführung in Kontenform, der Doppik, im Rahmen des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wesentlich verändert.

Die hierbei neu geschaffene Vermögensrechnung (Bilanz) informiert neben der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht nur über den Umfang und Wert des Vermögens (Aktivseite), sondern auch über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital und macht auch eigene Verbindlichkeiten (Passivseite) sichtbar.

Es sind nach § 95 Abs. 1 GemO sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen und es muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune dargestellt werden.

Durch die Erhebung und Bewertung der städtischen Immobilien wurde erstmals dokumentiert welches tatsächliche Vermögen hier vorhanden ist. Wie begrüßen dies sehr.

Daraus wird resultieren, dass man mittel- und langfristig auch die Unterhaltung, den Invest zu kalkulieren und haushaltsrechtlich zu berücksichtigen hat.

Nun im Detail zum Haushalt 2020:

Auf den ersten Blick stimmt es nachdenklich, dass die Ergebnisrechnung 2020 mit einer Neuverschuldung von über 9 Millionen auf einen Schuldenstand auf 26,1 Millionen anwächst. Das ist eine Steigerung von 53 %.

Da die verbrauchten Ressourcen nicht wieder durch Erträge erwirtschaftet werden können, bedeutet dies eine Verminderung des Basiskapitals und damit eine Belastung künftiger Generationen.

Das Steueraufkommen ist eine schwer kalkulierbare Größe und vielen Einflüssen unterlegen, worauf die Kommune keinen Einfluss hat. Dies gilt im Übrigen auch für das momentan niedere Zinsniveau.

Daher können bei den bestehenden Tätigkeitsfeldern neue Ressourcen nur durch eine gezielte Ausgabenkritik erschlossen werden und das bedeutet auch immer eine Aufgabenkritik.

Für die FDP im Gemeinderat darf ich darauf hinweisen, dass die Bewertung alter und neuer Aufgaben mit Ausgabenkontrolle eine regelmäßige Überprüfung der freiwilligen Leistungen hinsichtlich ihres Nutzwerts und ihrer Effizienz wichtiger macht denn je.

Auch wenn die Landesgartenschau 2024 eine für Wangen wahrscheinlich noch nie dagewesene städtische Entwicklungsmöglichkeit bietet, darf eine solide Finanzplanung und damit verbundene Ausgabenpolitik im Sinne vorsichtiger kaufmännischer Haushaltsführung nicht aus dem Blick geraten.

Dies gilt im Übrigen nicht nur für dieses Projekt, sondern für alle anderen in der Stadt anstehenden Projekte in gleicher Weise. Ob es um den Neubau der Sporthalle geht, bei der von verschiedenen Seiten schon jetzt eine Quersubventionierung durch die Stadt gefordert wird, oder sei es für den Bahnübergang an der Ravensburger Straße wo die vermeintlich eingesparten Millionen heute in der Schwäbischen Zeitung schon wieder „ausgegeben" werden.

Den Vorschlag der Verwaltung, Bau- und Kaufbeschlüsse vor Auftragsvergabe auf die tatsächliche Realisierung hin zu überprüfen begrüßen wir ausdrücklich.

Der Vergabevorbehalt muss hier jedoch beim Gemeinderat liegen.

Die Kommune muss sich auf ihre Kern- und Pflichtaufgaben konzentrieren und hat bei freiwilligen Leistungen Zurückhaltung zu wahren und diese mit einem Fristablauf zu versehen.

Mit der Erschließung von neuen Wohngebieten sei es an der Siemensstraße oder bei der Erba Ausrüstung wird es für die Bürgerinnen und Bürger wieder möglich sein Eigenheim zu erwerben. Die Entwicklung der preistreibenden Kosten bereits bei der Erschließung machen es aber zunehmend schwieriger, dies mit einem Durchschnittseinkommen zu realisieren. Wenn Erschließungskosten pro Quadratmeter so hoch werden, dass dafür anderorts Baugrund erworben werden kann, ist dies eine bedenkliche Entwicklung und fördert nicht die Attraktivität in Wangen bauen und wohnen zu wollen.

Hier muss im Sinne ökologischer Vernunft auch der Grundsatz gelten „Nachverdichtung vor Neuverdichtung". (Mehrgeschossigkeit, Gaupen, Aufbau etc…)

In diesem Zusammenhang ist kritisch zu hinterfragen, ob in Zukunft nicht auf die bei den Investitionen bereits gegengerechneten Vermögensveräußerungen verzichtet werden kann, indem Grundstücke im Rahmen der Erbpacht angeboten werden sofern die Grundstücke in städtischen Besitz sind, oder gebracht werden können.

Hiervon profitieren dann künftige Generationen, was dem Grundsatz der Nachhaltigkeit, der Generationengerechtigkeit, entspricht.

Auch ist verstärkt zu prüfen, ob Leistungen nicht durch Outsourcing an Dritte kostengünstiger vergeben werden können.

Die Stadt Wangen erbringt für ihre Bürgerinnen und Bürger und die ansässigen Unternehmen auf ihrem Gebiet eine Vielzahl von Leistungen.

Im Gegensatz zu privaten Unternehmen streben die Kommunen in ihrem Handeln nicht nach einer Gewinn-, sondern nach einer Gemeinwohlmaximierung.

Was ein gemeinwohlmaximierendes Handeln ist, ist nicht eindeutig definiert und kann sich abhängig von den individuellen politischen Ansichten teilweise deutlich unterscheiden.

Für mich sind Digitalisierung, eine gute Infrastruktur, Förderung von Familien, der soziale Wohnungsbau, Fragen um die demographische Entwicklung der Gesellschaft und die gesellschaftliche Verbundenheit speziell auch mit den Ortschaften sowie der Schutz der Umwelt und des Klimas wichtige Ziele, die in den kommenden Jahren auch das Leben in unserer Gemeinde bestimmen werden.

Das Gemeinwohl wird auch durch Entscheidungen der Ortschaftsräte für ihre Zuständigkeiten maßgeblich beeinflusst. Der Gemeinderat sollte sich nicht immer wieder über Entscheidungen, welche im Ortschaftsrat getroffen wurden, hinwegsetzen. Der Gemeinderat ist nicht der bessere Ortschaftsrat!

Bei aller geäußerten Kritik gibt es wichtige und richtige Ansätze in der Verwaltung und im Haushalt. Doch manches Wünschenswerte wird im Hinblick auf die Haushaltslage derzeit wohl nicht angegangen oder ausgebaut werden können.

Sprechen Sie mit den Bürgerinnen und Bürgern und erklären Ihr Handeln. Ich bin Mir sicher, dass der mündige Bürger Ehrlichkeit und Transparenz zu schätzen weiß.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Politik der FDP war schon immer darauf ausgerichtet, die Ausgabenseite der Einnahmenseite anzupassen und nicht umgekehrt. Steuererhöhungen sollten daher auch in Zukunft nur als letztes Mittel eingesetzt werden.

Vielmehr sollten Aufwendungen stringenter nach dem Verursacherprinzip geprüft und refinanziert werden. Wir denken da z.B. konkret an eine zügige Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung in der Stadt.

In diesem Sinne – vom Sparen hat man‘s, nicht vom Ausgeben