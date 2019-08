FDP bedauert Rückzug von Hans-Jörg Leonhardt

„Wir wollen die allgemeine Stimmung im Gemeinderat Wangen weder kommentieren oder anheizen.“ Mit diesen Worten hat Sebastian Scherer, Vorsitzender der FDP Württembergisches Allgäu, laut einer Mitteilung seiner Partei die kommunalpolitische Debatte beim jüngsten „Liberalen Treffen“ eingeleitet.

Demnach sagte er im Farny-Hotel auf dem Hofgut Dürren auch: „Wir erlauben uns aber sehr wohl eine eigene Analyse zu den Vorgängen rund um die verunglückte Wahl zum ersten Stellvertreter des Oberbürgermeisters und dem daraus resultierende Rücktritt des langjährigen CDU-Stadtrates Hans-Jörg Leonhardt aus dem Gemeinderat und allen weiteren politischen Ämtern. Dieses bedauern wir sehr. Wangen verliert damit einen äußerst engagierten Stadtrat.“

Frank Scharr, der bei der Gemeinderatswahl ebenfalls für die Freien Demokraten kandidiert hatte, fasste die Situation aus seiner Sicht zusammen und erklärte: „Besagte Wahl wurde wohl genutzt, um aus der Dec-kung einer geheimen Wahl heraus einem engagierten und sicher manchmal unbequemen Kommunalpolitiker einen ‚Denkzettel‘ zu verpassen.“

Problematisch sind für Scharr laut Mitteilung in diesem Zusammenhang die Aussagen von einigen Stadträten, die eine Vermischung von unternehmerischer Tätigkeit und Ehrenamt unterstellten. Dazu erklärte Scherer: „Ich fände es bedenklich, wenn der Eindruck entstünde, dass Unternehmertum und kommunalpolitisches Engagement hier in Wangen nicht mehr gemeinsam möglich sind. Wir brauchen die gesamte gesellschaftliche Breite in unserem Rat.“

„Aus Sicht der FDP gibt es keinen ‚Fall Leonhardt‘ sondern wenn eine ‚Causa Gemeinderat‘“, erklärte Scharr zudem. Damit nahm er indirekt auch Bezug auf das Einladungsschreiben zum „Liberalen Treffen“. Darin war unter Tagesordnungspunkt 2 „Aktuelles aus Wangen“ die Rede vom „Fall Leonhardt: Wahl des stellv. Bürgermeisters“.

Ebenfalls findet Frank Scharr Behauptungen bedenklich, Hans-Jörg Leonhardt habe im letzten Jahr seinen Parteikollegen Paul Müller aus dem Amt des Fraktionsvorsitzenden gedrängt. Hintergrund: Im vergangenen Sommer hatte es einen Wechsel an der Fraktionsspitze der CDU gegeben: Dabei hatte Leonhardt Müller abgelöst. Seinerzeit sah es wegen der Neustrukturierung der Forstverwaltung allerdings noch so aus, dass Paul Müller in die Dienste der Stadt wechselt. Damit hätte er sich nicht mehr für einen Sitz im Gemeinderat bewerben dürfen. Später war dies nicht mehr nötig, Müller kandidierte und zog erneut als Stimmenkönig ins Stadtparlament ein.

Abseits dieses Themas berichtete FDP-Stadtrat Peter Nessensohn laut Mitteilung aus seiner erst kürzlich aufgenommen Arbeit als Gemeinderat. Dabei erläuterte er, dass die nächsten Jahre mit absehbar höheren Ausgaben und voraussichtlich rückläufigen Einnahmen wohl spannend würden bezüglich der Frage, wie die Mittel zu verteilen sein werden – „auch da noch große Aufgaben wie die Landesgartenschau, die Verkehrskonzeption und der Öffentliche Nahverkehr vor uns liegen“.

Ferner erläuterte Kreisrat Daniel Gallasch den von der FDP-Kreistagsfraktion eingebrachten Antrag, dass der kreiseigene Immobilienbetrieb IKP auf in der Umgebung der Krankenhäuser liegenden Grundstücken im Eigentum des Kreises Betriebswohnungen erstellen solle. „Die Oberschwabenklinik hat wie viele Kliniken in Deutschland das Problem, offene Stellen – ins Besondere in der Pflege – zu besetzen. Neben der Herausforderung, überhaupt neue Mitarbeiter zu finden, gesellt sich dann noch die Schwierigkeit für neue Mitarbeiter von außen, eine bezahlbare Wohnung hier vor Ort zu finden.“ Da könne sich die OSK als attraktiver Arbeitgeber aufstellen, wenn sie neben einer interessanten Arbeitsstelle zusätzlich Wohnraum anböte, so Daniel Gallasch laut Mitteilung abschließend.