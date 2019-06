FC Wangen zum Saisonabschluss mit Volksfestatmosphäre und vier Gegentoren

Der FC Wangen hat am letzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga beim 0:4 (0:2) gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen die erste Heimniederlage in der Rückrunde kassiert und beendet die Saison auf Platz zehn. Die als Tabellenführer angereisten Gäste behielten im Titel-Vierkampf die Nerven und sicherten sich als Meister den Aufstieg in die Fußball-Oberliga. „Wir haben noch einmal alles reingeworfen, aber drei von vier Gegentoren selbst verschuldet“, sagte FCW-Trainer Adrian Philipp.

Nach dem Spiel gab Ralf Hartmann, Präsidiumsmitglied und sportlicher Leiter des FC Wangen, drei bereits feststehende personelle Veränderungen zur neuen Saison bekannt. Der 21-jährige Abwehrspieler Dennis Schwarz, der zu Saisonbeginn vom FC Leutkirch kam, wechselt zum Landesliga-Dritten FV Rot-Weiß Weiler. Lukas Kling, ebenfalls Abwehrspieler und vor der Saison aus der U19 des SSV Ulm gekommen, wechselt zu seinem Heimatverein SV Aichstetten in die Fußball-Kreisliga B VI. Diesen beiden Abgängen steht mit dem 26-jährigen Angreifer Joachim Heinzelmann vom A-I-Ligisten SV Wolfegg bislang ein Zugang gegenüber.

Beim Saisonabschluss herrschte im Wangener Allgäustadion Volksfestatmosphäre. Dafür verantwortlich waren die mit drei Bussen angereisten Gästefans, die ihr Team lautstark und unermüdlich anfeuerten und so für einen äußerst stimmungsvollen Rahmen sorgten. Trotz nur eines Punkts aus den letzten vier Partien war den Dorfmerkinger Spielern keinerlei Verunsicherung anzumerken. Von Beginn an spielten sie entschlossen nach vorne und wollten jegliche Zweifel an einem erfolgreichen Saisonabschluss im Ansatz ersticken.

Der Toptorjäger trifft zur Gästeführung

So strich gleich in der ersten Minute eine Volleyabnahme nur knapp über die Latte des FCW-Tors. Wangen hielt dagegen und konnte in der Offensive Nadelstiche setzen. „In den ersten 30 Minuten haben wir es sehr ordentlich gemacht und gut hinten herausgespielt“, analysierte Philipp.

Nachdem sich die Gäste dem Wangener Tor immer mehr angenähert und einmal die Latte getroffen hatten, wurden sie in der 33. Minute für ihre Offensivbemühungen belohnt. Nach einem Fehler in der Wangener Hintermannschaft fiel der Ball Dorfmerkingens Toptorjäger Daniel Nietzer vor die Füße, der die Kugel zur 1:0-Führung einschob und erstmals für Riesenjubel bei Anhang und Mitspielern sorgte. Noch vor der Pause wollte der Tabellenführer den zweiten Treffer nachlegen, scheiterte zunächst aber am Pfosten. In der zweiten Minute der Nachspielzeit fand Nietzer erst in FCW-Torwart Marcel Maier seinen Meister, doch den Abpraller nutzte er zu seinem 16. Saisontor. „Die 2:0-Halbzeitführung der Gäste war verdient“, gab Philipp unumwunden zu.

Trotz des Zwei-Tore-Rückstands steckte sein Team nicht auf. Die beste Chance zum Anschlusstreffer vergab Kaan Basar in der 65. Minute, als er freistehend einen zuvor von Sportfreunde-Torhüter Christopher Junker abgewehrten Ball übers Tor schoss. Die Gäste verpassten ihrerseits die endgültige Entscheidung und scheiterten erneut am Pfosten. Erst Benjamin Schiele in der 90. Minute und Onur Mutlu in der zweiten Minute der Nachspielzeit schraubten das Ergebnis doch noch in die Höhe. „Am Ende war der Akku leer“, meinte FCW-Trainer Philipp nach der vierten Niederlage gegen die Sportfreunde ohne eigenen Treffer und gratulierte dem Gegner zur „hochverdienten Meisterschaft“.