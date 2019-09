FC Wangen will Trotzreaktion zeigen

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gastiert der FC Wangen in der Fußball-Verbandsliga Württemberg beim Aufsteiger VfL Pfullingen. Wangens guter Saisonstart ist mittlerweile verflogen und die Allgäuer stehen nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

Eine Menge gab es unter der Woche im Training des FC Wangen aufzuarbeiten, das deftige 0:4 gegen Normannia Gmünd war nicht so einfach abzuschütteln. Wangen zeigte einen blutleeren Auftritt, mit dem auch Co-Trainer Safet Hyseni überhaupt nicht einverstanden war. „Man kann Spiele verlieren, aber die Art und Weise tat schon richtig weh.“ Nach dem Spiel brachte es Cheftrainer Adrian Philipp auf den Punkt: „Wir waren chancenlos!“ In der Trainingswoche war Philipp beruflich verhindert und Hyseni versuchte, die Niederlage aus den Köpfen der Spieler zu bekommen. „Wir haben uns ausgesprochen und ich erwarte jetzt aber eine Trotzreaktion der Mannschaft“. Auch den Trainingsinhalt passte Hyseni an die Ereignisse vom Wochenende an: „Wir haben viel Wert auf das Zweikampfverhalten und die Spieleröffnung mit Ball gelegt, wo deutliche Schwächen zu sehen waren.“

Aber die Wangener zeigten in den vergangenen Spielen, die teilweise deutlich verloren wurden, auch Schwächen, die nicht so einfach zu trainieren und abzustellen sind. „Die Reaktion der Spieler nach Gegentoren hat uns überhaupt nicht gefallen. Da dürfen wir nicht so schnell einbrechen und den Glauben an uns verlieren“, sagt Hyseni. Ob es auch am Fehlen einiger Führungsspieler liegt, kann nur gemutmaßt werden, aber von der aktuell angespannten Personalsituation will Hyseni sowieso nichts mehr hören. „Wir können es eh nicht ändern, daher brauchen wir uns darüber auch keine großen Gedanken machen.“ Bis auf Mario Vila Boa, der beruflich verhindert ist, wird der Kader wohl identisch sein, wie in der Vorwoche. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Enes Demircan, der unter der Woche erkältet war und nicht trainierte.

Dem Aufsteiger aus Pfullingen erging es in den letzten Wochen ähnlich wie dem FC Wangen, nach einem sehr guten Saisonstart wurden sie ein wenig nach hinten durchgereicht, auch wenn die Abstiegsgefahr bei den Pfullingern noch nicht so akut ist. Mit der Aufstiegseuphorie im Rücken startete der VfL mit drei Siegen in die neue Saison, holte zuletzt aber nur noch einen Sieg aus den letzten fünf Spielen, steht aber immer noch auf einem respektablen sechsten Tabellenplatz. Mit Vizekapitän Dominik Früh hat der VfL Pfullingen einen echten Torjäger in seinen Reihen, in der vergangenen Saison schoss er seine Mannschaft mit 31 Toren beinahe im Alleingang zur Landesligameisterschaft. Auch in der neuen Verbandsligasaison brachte es Früh bereits auf neun Torbeteiligungen (fünf Tore, vier Vorlagen) und zählt zu den gefährlichsten Angreifern der Liga.

Auch wenn dies dem FC Wangen sicher nicht entgangen ist, will man nicht so viel auf den Gegner schauen. „Wir sollten erst mal nur auf uns schauen und uns weniger auf den Gegner fokussieren“, sagt Hyseni. Auch wenn aktuell beim FC Wangen nicht alles rund läuft, ist man dennoch selbstbewusst im Hinblick auf die kommende Aufgabe, „natürlich stecken wir in einer schwierigen Phase, aber wir fahren optimistisch nach Pfullingen und wollen nicht mit leeren Händen wieder heimfahren“, sagt Hyseni.

So schaut auch die Marschroute für die nächsten Wochen aus: „Wir müssen jetzt an einem Strang ziehen und dürfen nie den Glauben an uns selber verlieren.“