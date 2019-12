FC Wangen verliert auch zum Jahresabschluss

Am vorgezogenen 19. Spieltag hat der Fußball-Verbandsligist FC Wangen zu Hause mit 2:4 gegen die TSG Tübingen verloren. Nach der neuerlichen Heimniederlage wird die Situation bei den Allgäuern immer prekärer. Mit einem Spiel mehr hat der FCW bereits fünf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. „Das wird ein ganz langer und schwieriger Weg in der Rückrunde“, sagte Wangens Trainer Adrian Philipp zum Unterfangen Klassenerhalt.

Die Gäste aus Tübingen, die nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz lagen, spielten gerade in der Anfangsphase nicht wie ein Abstiegskandidat. Mit 16 Punkten aus den vergangenen sieben Spielen traten sie mit gehörigem Rückenwind auf dem Wangener Kunstrasen auf. Die Tübinger legten stark los, Wangen kam kaum in die Zweikämpfe und war immer einen Schritt zu spät. Nach einem Pass in den Rückraum von der rechten Seite hielt Julian Hinkel im Tor des FC Wangen den ersten gefährlichen Schuss stark. Kurz darauf schoss Tübingens Jonas Frei aus halbrechter Position knapp drüber.

Nach knapp zehn Minuten hatte Wangen seine erste Torannäherung, einen Lupfer von Yannick Huber nahm Okan Housein an und schoss aus der Drehung am linken Pfosten vorbei. Die TSG blieb aber spielbestimmend und hatte in der 20. Minute eine weitere gute Möglichkeit. Magnus Hass jagte den Ball aus elf Metern hauchdünn am rechten Lattenkreuz vorbei. Der quirlige Christoph Hollnberger brachte die FC-Abwehr ein ums andere Mal ins Straucheln, woraufhin Philipp früh wechselte und den erfahrenen Florian Knapp auf die rechte Abwehrseite stellte.

Mitte der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber Glück: Nach einem feinen Pass in die Schnittstelle schüttelte Tübingens Torjäger Lars Lack seinen Gegenspieler ab und lief alleine aufs Wangener Tor zu, aber Schiedsrichterin Silke Fritz entschied – für viele überraschend – auf Stürmerfoul. Nur wenige Minuten später ging Wangen in Führung. Nach einer Standardsituation kam Erik Biedenkapp zum Abschluss, Tübingens Schlussmann Lukas Weber wehrte den Ball nach vorne ab, Housein stand goldrichtig und traf zum schmeichelhaften 1:0.

Fortan waren die Allgäuer besser im Spiel und die Kräfteverhältnisse auf dem Platz waren ausgeglichen. Tübingens Jonas Frey vergab freistehend vor Julian Hinkel, Housein machte es kurz darauf bei seiner Doppelchance nicht besser. Sein erster Schuss wurde geblockt, den Abpraller lupfte er übers Tor. „Wir sind zwar glücklich in Führung gegangen, haben es dann aber verpasst nachzulegen“, ärgerte sich Philipp. In der 41. Minute glich Tübingen durch einen direkt verwandelten Eckstoß von Luca Alfonso aus – der Ball fand den Weg über den Innenpfosten zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie weiterhin ausgeglichen. Einen langen Diagonalball nahm Lack klasse mit und erzielte durch einen schönen Lupfer über Hinkel hinweg die 2:1-Führung für die Gäste. Housein hatte kurz darauf die Ausgleichschance. Er vergab nach einem Freistoß von Simon Wetzel freistehend aus wenigen Metern. Mitte der zweiten Halbzeit scheiterte Vila Boa mit einem strammen Linksschuss an Tübingens Torhüter Lukas Weber. Nach dem Eckball köpfte der eingewechselte Thomas Maas mit einem seiner ersten Ballkontakte das 2:2. Erik Biedenkapp wäre sogar beinahe die Führung gelungen, aber seinen Kopfball fischte Weber aus dem langen Eck.

Es fehlen „ein paar Prozent“

Nun ging das Spiel hin und her, sowohl Philipp als auch Tübingens Trainer Michael Frick sprachen nach dem Spiel von einem „offenen Schlagabtausch“ im zweiten Durchgang. Das bessere Ende hatten wie so häufig nicht Wangener: Zwei Minuten vor Schluss verwertete Lack völlig freistehend eine Hereingabe von der rechten Seite zum 3:2. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Tammo Heinzler nach einem weiteren Angriff über rechts mit dem 4:2 den Deckel auf die Partie. Philipp zeigte sich dennoch nicht enttäuscht über die letzte Partie vor der Winterpause. „Da wir immer mit den gleichen elf bis 13 Spielern spielen mussten, sind schon länger einige körperlich am Limit. Wie schon in den letzten Wochen haben uns auch heute einfach ein paar Prozent gefehlt.“