FC Wangen spielt gegen Spitzenreiter

Der FC Wangen steht in der Fußball-Verbandsliga vor einer schweren Heimpartie (Samstag, 15.30 Uhr, Allgäu-Stadion). Zu Gast ist der Spitzenreiter Hollenbach, der Mittwochabend das Nachholspiel gegen Türkspor Neu-Ulm mit 4:0 gewann. „Dieses Spiel wird für uns eine harte Nuss“, sagt Offensivspieler Okan Housein.

„Es wird für uns ein heißer Tanz, weil der Gegner viele Spieler in seinen Reihen hat, die den Unterschied ausmachen“, meint Uwe Wegmann. Der Trainer des FC Wangen erwartet eine Mannschaft, die Platz eins in der Tabelle weiter festigen will.

Erik Biedenkapp kehrt ins Team zurück und wird sicherlich die Abwehr stabilisieren, sodass Alessandro Riedle wieder als Mann vor der Hintermannschaft fungieren kann. Bis auf Abwehrchef Daniel Wellmann (privat verhindert) kann Wegmann – Verletzungen ausgeschlossen – auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Auf uns wartet eine schwere Aufgabe. Das Team aus Hollenbach ist eine Mannschaft, die auch sehr gut verteidigt. Es ist schwer, gegen so eine Elf Tore zu erzielen. Wir müssen mutig auftreten, aber auch geduldig sein“, sagt Housein. Der Torjäger des FC Wangen wird in diesem so wichtigen Spiel vorangehen müssen. „Das kann er und das erwartet die Mannschaft von ihm“, sagt auch der Sportliche Leiter Günter Gollinger.

Es ist aber nicht nur Housein, der am Samstag eine starke Leistung zeigen muss, um gegen Hollenbach zu punkten. Alle seine Mitspieler müssen sich im Kollektiv gegen die spielerische Übermacht wehren, Nadelstiche setzen und selbst den Weg nach vorne suchen. „Wir haben in den vergangenen Spielen zu viel liegen lassen und danach auch zu viel angeboten. Das wäre gegen Hollenbach fatal“, weiß auch Wegmann. Deshalb hat er seiner Mannschaft diese Woche zwei Tage freigegeben, damit sich die Spieler nach den vielen Reisestrapazen über Ostern (Heimerdingen und Remseck am Neckar) erholen können.