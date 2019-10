FC Wangen spielt 4:4 gegen den Tabellenletzten

In einem torreichen Spiel musste sich der FC Wangen in der Fußball-Verbandsliga mit einem 4:4 (3:3) gegen das Tabellenschlusslicht TSV Heimerdingen zufrieden geben. Einen 1:3-Rückstand glichen die Allgäuer vor der Halbzeit noch aus und gingen nach der Pause sogar in Führung, für einen Sieg reichte es am Ende dennoch nicht. „Die Heimerdinger waren am Ende dem Sieg sogar noch näher als wir“, sagte ein sichtlich enttäuschter Wangener Trainer Adrian Philipp.

Die Gäste begannen das Auswärtsspiel beim FC Wangen für einen Tabellenletzten recht forsch und setzten die Hausherren sofort unter Druck. Wangen kam in den ersten Minuten überhaupt nicht ins Spiel und auch nicht in die Zweikämpfe. Der Außenseiter aus Heimerdingen war meist einen Schritt schneller und auch wacher, was sich bereits nach fünf Minuten auszahlte. Ein flach getretener Freistoß von Heimerdingens Kapitän Daniel Riffert aus 30 Metern blieb im Strafraum in der vielbeinigen Abwehr hängen, Alexander Grau reagierte am schnellsten und nagelte den Ball vom Elfmeterpunkt aus links oben zur Gästeführung ins Tor.

Schon sechs Tore vor der Pause

Wangen fehlten zunächst die Ideen, aber nach 13 Minuten hebelte Okan Housein die Gästeabwehr mal mit einem feinen Pass aus, Simon Wetzel legte frei vor Heimerdingens Torhüter Michael Grauer quer und Mario Vila Boa musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Der TSV zeigte sich unbeeindruckt, über rechts zog der starke Pascal Dos Sanstos Coehlo Richtung Strafraum, spielte den Ball ins Zentrum vor den Strafraum, bekam das Spielgerät nach einem Doppelpass wieder und schob eiskalt alleinstehend vor Julian Hinkel im Tor des FC Wangen ein.

Heimerdingen blieb die gefährlichere Mannschaft und hatte weitere Möglichkeiten. Auf der Gegenseite war es Jan Gleinser, der nach knapp einer halben Stunde mit einem strammen Schuss an der guten Reaktion von Grauer scheiterte. In der 33. Spielminute war es erneut Alexander Grau, der die Gästeführung auf 3:1 ausbaute. Nur sechs Minuten später brachte Okan Housein seine Mannschaft wieder zurück ins Spiel, sein Schuss aus über 25 Metern, mit seinem schwächeren linken Fuß, sprang vor dem Tor noch einmal kurz auf, aber dennoch sah Heimerdingens Schlussmann Michael Grauer beim 2:3 alles andere als gut aus.

Mit dem Pausenpfiff gelang dem FC Wangen sogar noch der schmeichelhafte Ausgleich. Von der rechten Seite drang Jan Gleinser in den Strafraum, spielte Okan Housein an, der einen Gegenspieler ins Leere laufen ließ und mit seinem harmlosen Abschluss den mitgelaufenen Gleinser bediente, der zum 3:3 einnetzte. Philipp war trotz des Ausgleichs nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten: „Unsere Leistung in der ersten Spielhälfte war eine richtige Katastrophe und das Zweikampfverhalten unterirdisch.“

Im zweiten Durchgang schien das Spiel der Wangener besser zu werden, nach nur fünf Minuten brachte Housein seine Mannschaft erstmals in Führung, nach einer Freistoßflanke von Simon Wetzel traf Housein per Flugkopfball ins linke Eck. Letzte Sicherheit gab das 4:3 aber nicht. „Bei uns dachten nach der Führung einige Spieler: ,Das wird schon’. Aber das war dann in allen Bereichen einfach wieder zu wenig“, sagte Philipp. Und so setzte es noch das 4:4 für Heimerdingen durch Antonio Di Matteo, dessen Volleyschuss noch abgefälscht war. Beinahe wäre Wangens auffälligstem Akteur Okan Housein die prombte Antwort gelungen, jedoch rauschte sein Kopfball knapp über den Querbalken. Eine klare Tormöglichkeit blieb beiden Mannschaften in der Schlussphase verwehrt, womit es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb und der TSV Heimerdingen seinen ersten Punkt auf fremden Platz, in seiner noch jungen Verbandsligageschichte feierte.

Auf der Gegenseite gab es hingegen nichts zu feiern, da ging nicht nur bei Trainer Adrian Philipp der Kopf nach unten, der ganz und gar nicht einverstanden war mit dem Spiel: „Wir müssen ganz viel ändern, ansonsten reicht es für die Verbandsliga nicht.“