FC Wangen holt Punkt in Unterzahl

Der FC Wangen hat in der Fußball-Verbandsliga einen Punkt bei Calcio Leinfelden-Echterdingen geholt. Trotz eines 0:2-Pausenrückstandes kamen die Allgäuer noch zu einem verdienten 2:2.

Vor Spielbeginn hatte der FCW den ersten Ausfall zu beklagen. Kapitän Simon Wetzel trat die Reise gesundheitlich angeschlagen zwar an, musste aber schon nach wenigen Minuten beim Aufwärmprogramm passen. Wenig verheißungsvoll begann auch das Spiel. Wangen bekam in der Anfangsphase keinen Zugriff und die Hausherren bestimmten das Geschehen auf dem Feld. Bereits in der zehnten Minute ging Calcio in Führung. Nach einer schönen Kombination der Gastgeber vereitelte Julian Hinkel im Tor des FC Wangen noch den ersten Schussversuch, aber beim Nachschuss war er machtlos. Mitte der ersten Spielhälfte kam Wangen besser ins Spiel, eine erste Möglichkeit hatte Okan Housein, der nach einem Solo an Calcios Schlussmann scheiterte. Die Hausherren bestimmten weiter die Partie. Nach einer Standardsituation erhöhte Calcio kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0.

Die Pausenansprache von Wangens Adrian Philipp fruchtete: „Ich habe zu den Jungs gesagt, wenn wir den schnellen Anschlusstreffer erzielen, ist hier noch was drin.“ So wie es der Trainer forderte, setzten es seine Spieler um. Nach einem Wangener Eckball klärte Calcio den Ball in den Rückraum zu Okan Housein, dessen Volleyschuss von Calcios Torhüter Henning Bortel sensationell pariert wurde, aber im Nachschuss war dann Yannick Huber erfolgreich. Beim nächsten Angriff wurde es wieder brenzlig im Strafraum von Calcio, Huber gab einen langen Ball nicht auf und wurde von seinem Gegenspieler zu Boden gerissen. Der Unparteiische zeigte auf den Elfmeterpunkt, Steffen Friedrich ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum Ausgleich.

Nur zwei Minuten später folgte eine spielentscheidende Szene: Jan Gleinser kam nach einem Kontakt im Sechszehnmeterraum zu Fall, zum Entsetzen von Philipp gab es aber keinen erneuten Strafstoß, sondern eine Gelb-Rote Karte für Gleinser wegen einer Schwalbe. „Über den Elfmeter kann man vielleicht noch diskutieren, aber in der Aktion eine gelbe Karte für Jan zu geben, ist eine absolute Frechheit“, sagte Philipp. Der FC Wangen stemmte sich in Unterzahl gegen die Angriffe der Gastgeber und hatte sogar durch Justin Schumacher und Okan Housein die besseren Abschlussmöglichkeiten. „Wir haben zu zehnt wirklich sehr gut verteidigt und uns den Punkt mehr als verdient“, sagte Philipp.