FC Wangen holt Punkt in Pfullingen

Mit einem Zähler im Gepäck hat Fußball-Verbandsligist FC Wangen am Samstagabend die rund 150 Kilometer lange Heimreise aus Pfullingen angetreten. Nach einer überschaubaren ersten Spielhälfte ging Wangen sogar in Führung, musste sich am Ende aber mit einem 1:1 zufriedengeben. „Unterm Strich war es eine gerechte Punkteteilung“, bewertete Wangens Trainer Adrian Philipp das Spiel.

Mit ähnlichen Voraussetzungen gingen die beiden Verbandsligakontrahenten ins Spiel, beide Mannschaften müssen nach wie vor auf einige Stammkräfte verzichten und waren in den vergangenen Spielen nicht besonders erfolgreich. Pfullingen blieb zuletzt drei Spiele in Folge sieglos und der FC Wangen sogar vier Spiele. Auch Philipps Gegenüber Michael Konietzny war mit den letzten Auftritten seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden, „Die Einstellung hat zuletzt gefehlt. Wir müssen wieder den Aufwand betreiben, der uns in den ersten Spielen stark gemacht hat. Außerdem muss deutlich sichtbar werden, was wir auf dem Platz vorhaben.“

Die Pfullinger erhörten ihren Trainer. Der Aufsteiger war im ersten Durchgang die optisch klar überlegene Mannschaft. Jedoch waren die Hausherren im letzten Drittel oftmals zu ungenau, mehrfach kamen die Pfullinger Außenstürmer hinter Wangens Abwehr Richtung Grundlinie, aber der letzte Pass vors Tor fand meist keinen Abnehmer. Auch Wangens Schlussmann Julian Hinkel war immer auf dem Posten und pflückte einige Flankenbälle der Hausherren sicher aus der Luft. Der FC Wangen kam kaum gefährlich vors der des VfL, „wir hatten in der ersten Spielhälfte zwar zwei oder drei Chancen im Ansatz, aber keine klaren Abschlüsse zu verzeichnen“, sagte Philipp.

In den ersten 45 Minuten kamen die Zuschauer noch nicht auf ihre Kosten, da es auf beiden Seiten keine klaren Tormöglichkeiten gab. Dies sollte sich im zweiten Durchgang ändern, die Gäste aus dem Allgäu waren fortan deutlich besser im Spiel, Philipps Pausenansprache schien gefruchtet zu haben. „Wir hatten vor der Pause überhaupt keinen Zugriff bekommen, das wollten wir im zweiten Durchgang ändern.“ Mitte der zweiten Spielhälfte belohnten sich die Wangener für ihre Leistungssteigerung mit dem Führungstreffer, auch wenn dieser zu diesem Zeitpunkt noch eher schmeichelhaft war.

Der eingewechselte Jonas Müller spielte auf der linken Seite Patrick Kramer frei, der passte punktgenau ins Zentrum zu Kapitän Simon Wetzel, nach einer kurzen Ballannahme ließ er Pfullingens Schlussmann Martin Welsch aus sieben Metern keine Abwehrchance. Der FC Wangen verpasste es, in den Minuten danach die Führung weiter auszubauen, jedoch wurde die erste große Kontermöglichkeit gegen die aufgerückte Pfullinger Abwehr unsauber ausgespielt.

Die größte Möglichkeit auf das 2:0 hatte Enes Demircan, der alleine auf Schlussmann Welsch zulief, aber im Eins gegen Eins scheiterte. Das hätte wohl den Wangener Sieg bedeutet, was auch Philipp nach dem Spiel so befand. „Wir hätten nach der Führung den Sack zumachen müssen.“ Aber bereits im Gegenzug wurde das Auslassen der Wangener Großchance bestraft, über Pfullingens starke Außenspieler fand der Ball den Weg zum eingewechselten Dodaj Valon im Strafraum, der 18-jährige Stürmer blieb eiskalt und versenkte das Zuspiel zum 1:1.

Deutliche Leistungssteigerung

Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und spielten auf Sieg. Kurz vor Schluss hatte der FC Wangen Glück, als Pfullingen mit einem satten Schuss nur die Querlatte traf. Jedoch bot die Pfullinger Schlussoffensive auch Raum für die Wangener Angreifer, aber meist wurden die Kontermöglichkeiten schlecht ausgespielt und der entscheidende Pass kam nicht an. Nach 90 Minuten pfiff der souverän leitende Schiedsrichter Manuel Mahler die Partie ab, die erst nach über einer Stunde so richtig Fahrt aufgenommen hat und sich am Ende beide Mannschaften sich mit einem Punkt begnügen müssen.

Auch wenn Adrian Philipp nach dem Spiel dem verpassten Sieg ein wenig nachtraute, stimmte ihn der Auftritt seiner Spieler dennoch positiv: „Wenn wir unsere Chancen eiskalt nützen, gewinnen wir das Spiel, aber es war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche.“