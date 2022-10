FC Wangen erkämpft sich einen Punkt

Der FC Wangen hat in der Fußball-Verbandsliga die Niederlagenserie gestoppt. Obwohl die Mannschaft von Trainer Candy Decker gegen Ilshofen erneut drei Gegentreffer hinnehmen musste, sorgte David Stojak mit seinem schönen Kopfballtreffer noch für das 3:3. Immerhin ein Punkt, auch wenn die Gastgeber am Samstag im Allgäu-Stadion in den ersten 20 Minuten der Partie gegen fahrig spielende Gäste wieder zu fiel liegen ließen.

„Wir wollten Gegentore vermeiden und zu Hause drei Punkte holen. Die Mannschaft hat trotz der drei Treffer wieder gut verteidigt und am Ende verdient einen Zähler geholt. In unserer momentanen Situation ist jeder Punkt hilfreich“, sagte FCW-Trainer Decker. Die 250 Zuschauer im Allgäu-Stadion sahen in Hälfte eins von Beginn an einen engagiert spielenden Gastgeber, der die Gäste permanent unter Druck setzte. Bereits nach drei Minuten hätte das 1:0 fallen müssen. Enes Demircan köpfte eine Flanke von David Stojak aber aus wenigen Metern übers Tor. Nur 60 Sekunden später schoss Flügelspieler Jan Gleinser den Ball knapp am Tor von Keeprer Marc Goeltenboth vorbei. Von den Gästen kam wenig.

Nach 19 Minuten jubelte der FCW. Kaan Basar nutzte eine Unachtsamkeit im Gästestrafraum zur 1:0-Führung. Endlich mal wieder vorne liegen. Das war der Wunsch der Decker-Elf gewesen. Aber wer vorne liegt, muss den Gegner weiter attackieren, zu Fehlern zwingen und das 2:0 nachlegen. Die Abwehr der Gäste, die phasenweise nicht so recht wusste, was sie tun sollte, bot viel an, Wangen zeigte sich aber als guter Gastgeber. Den ersten Warnschuss gab es nach 22 Minuten. Einen gut getretenen Freistoß von Enrico Zimbili lenkte Kai Mähr, der diesmal das Wangener Tor hütete, über die Latte. Vier Minuten später war er machtlos. Michael Eberlein bediente über außen den starken Azad Toptik und dieser schlenzte den Ball aus 20 Metern ins lange Eck. Der TSV Ilshofen, der zuvor nicht im Spiel war, war erwacht, dank gütiger Mithilfe des FC Wangen. Danach verflachte das Spiel zusehends, beide Mannschaften überboten sich mit Fehlpässen. Kurz vor der Pause gab es für die Gastgeber eine Schrecksekunde. Ein Kopfball von Eberlein ging knapp am Tor vorbei.

Nach Wiederbeginn war Ilshofen da, wollte ebenfalls mitspielen und setzte den FC Wangen immer wieder unter Druck. Nach einem Eckball von Toptik konnte die FCW-Abwehr den Ball nicht entscheidend klären. Michael Eberlein nahm das Leder auf und war mit einem platzierten Schuss erfolgreich. Dieser Gegentreffer wirkte nicht lähmend für die Gastgeber, im Gegenteil. Die Mannschaft zog das Tempo wieder an und belohnte sich. Jan Gleinser setzte sich über außen durch und Simon Wetzel vollendete zum 2:2. Nur zwei Minuten später hätte David Stojak das 3:2 machen müssen. Der emsige Stürmer des FC Wangen wurde freigespielt, aber anstatt sofort zu schießen, lief er nach außen, der Winkel wurde schlechter und der Gästetorhüter begrub den Schuss unter sich.

Wie man es besser macht, zeigte erneut Azad Toptik. Schnörkellos wurde der Angriff vorgetragen und drin war das Ding zum 3:2. Es war nach dem 2:2 nur vier Minuten vergangen. Nun gab es einen offenen Schlagabtausch. Diesmal belohnte sich der FC Wangen. Erneut setzte sich Gleinser über außen durch. Seine Flanke köpfte Stojak zum 3:3 ein. In der Endphase der Partie verursachte der FC Wangen durch unnötige Fouls mehrere Freistöße, die aber allesamt abgewehrt wurden. „Nach dem 2:1 haben wir es versäumt, das 3:1 nachzulegen. Die Chancen waren da. Durch einen leichtfertigen Ballverlust haben wir das 3:3 begünstigt“, meinte Ilshofens Co-Trainer Hüseyin Kandazoglu.

Der zur Pause ausgewechselte Jannik Holzapfel war mit der Leistung des Teams zufrieden. „Wir haben deutlich besser verteidigt, als in den vergangenen drei Spielen. Wir müssen im Kopf den Schalter umlegen und uns nicht jedes Mal, wenn ein Ball nicht ankommt oder wir ein Gegentor bekommen hinterfragen. Der Blick geht immer nach vorne“, betonte Holzapfel.

In der Tat. Der FC Wangen muss am kommenden Freitag (19 Uhr) beim FV Biberach antreten. Da die Elf auswärts bislang doppelt so viele Punkte holte wie zu Hause, könnte es wieder ein positives Ergebnis geben. Die Mannschaft von Candy Decker muss gegen den starken Aufsteiger über 90 Minuten aggressiv auftreten und die Fehlerquote weiter minimieren.