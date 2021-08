FC Memmingen nimmt die erste Hürde locker

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat in der ersten Hauptrunde des BFV-Toto-Pokals locker gewonnen, aber auch ein deutlicheres Ergebnis verpasst. Beim Kreisligisten DJK SV Ost Memmingen siegte der bayerische Regionalligist FCM vor 200 Zuschauern mit 5:1 (4:0).

FCM-Trainer Esad Kahric nahm die Pokalaufgabe ernst und trat weitgehend mit dem Aufgebot vom ersten Regionalligasieg am Wochenende in Pipinsried (2:1) an, ergänzt durch die wieder zur Verfügung stehenden Gabriel Galinec und Oktay Leyla. Im ungleichen Stadtduell machte der Regionalligist von Beginn an Druck – nach einer Viertelstunde lief die Tormaschinerie auch zehn Minuten lang. Die Innenverteidiger Yannick Scholz (14. Minute) und Nicolai Brugger (17.) trafen nach Eckbällen. Gökalp Kilic (19.) und Martin Dausch (23.) mit einem 20-Meter-Schuss schraubten das Ergebnis auf 4:0. Vor der Pause vergab der FCM allerdings einige Chancen und verpasste so ein noch deutlicheres Ergebnis.

Kahric schöpfte in der Halbzeit das mögliche Wechselkontinent auf fünf Positionen voll aus. Nach dem Wechsel boten sich der DJK gegen die etwas sorglos werdende Abwehr des großen Nachbarn einige Torgelegenheiten, von denen Josip Kordic gleich die erste zum 1:4 nutzte (50.). Für den FCM sprang lediglich noch ein weiterer Treffer durch Thilo Wilke heraus (64.). Memmingen/Ost spielte engagiert und verhinderte ein Schützenfest – dazu spielte der Kreisligist zur Freude des Regionalligisten fair. Der Schiedsrichter kam ohne Gelbe Karte aus.

Der FC Memmingen verzichtete auf die übliche Teilung der Zuschauereinnahmen im Pokal, um den Stadtteilclub etwas zu unterstützen. Die Auslosung der zweiten Runde (Spieltermine 24./25. August) ist am Donnerstagabend. Im FC Pipinsried und Viktoria Aschaffenburg sind bereits zwei Regionalligisten auf der Strecke geblieben.