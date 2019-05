Fast jeder vierte Wahlberechtigte ist in Wangen Briefwähler

Die Wahlergebnisse der Region können über die Digital-Angebote der „Schwäbischen Zeitung“ abgerufen werden. Viele SZ-Berichte zur Europa- und Kommunalwahl in Wangen findet man im Online-Dossier unter schwäbische.de/wahl-allgaeu. Aktuelle Wahlergebnisse veröffentlicht auf ihrer Homepage auch die Stadt, und zwar unter www.wangen.de. Ergebnisse werden am Sonntagabend und am Montag auch auf einer Leinwand im Bürgerbüro-Foyer stehen.