Ein Unbekannter hat in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag die Fassade eines Lokals in der Bindstraße in Wangen beschmiert. Der Täter sprühte mit gelber Farbe Buchstaben und Zahlen auf die Hauswand. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07522/9840 um Täterhinweise.