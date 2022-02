Fasnet an der Gemeinschaftsschule LSZ Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Abschlussklasse organisierte eine fröhliche Schulfasnet: Einige Tanzangebote für die Kleinen und das traditionelle Narrengericht für die Großen sorgten für ausgelassene Stimmung. Die angeklagten Lehrkräfte wurden in allen Punkten schuldig gesprochen. Als dann auch noch die Schulleitung kampflos den Schlüssel an die Ramseweible abgeben musste, war klar, dass die Narren für die nächsten Tage das Zepter in der Hand halten werden. Mit Musik, Brezeln, Guazle, Schokowecken, Popcorn und gehörig viel guter Laune hieß es um 13 Uhr: Schule aus, Ferien, wir sind bereit für die fünfte Jahreszeit!