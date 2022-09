Fanfarenzug Kißlegg spielt auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu Ehren des neuen Pastoralteam der Gemeinde Kißlegg, Pfarrer Gunnar Sohl und dem Gemeindereferent Herr Alois Borha, spielte der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie Kißlegg auf Einladung der Katholischen Kirchengemeinde auf. Nach dem Gottesdienst und bei strahlendem Sonnenschein spielte dieser vor der Kirchengemeinde mit dem Musikverein Kißlegg.

Die Freude und die Herzlichkeit bei der Veranstaltung waren überwältigend. Zudem bedankt sich der Fanfarenzug für den Stehempfang, der bei guten Gesprächen mit der Bürgerschaft und der Kolpingsfamilie in vollen Zügen genossen wurde. Dem neuen Pfarrer wünscht der Fanfarenzug einen guten Start und freut sich sehr darüber, wieder eingeladen zu werden. Interessierte Neumitglieder sind jederzeit willkommen. Die Proben finden am Donnerstag um 20 Uhr in der Turn und Festhalle in Kißlegg statt, Kontaktdaten sind unter www.fz-kisslegg.de abrufbar.