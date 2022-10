Fanfarenzug Kißlegg sagt Danke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Nachricht über das Ende einer 50-jährigen Präsenz der Blumenbinderin in Kißlegg hat der Fanfarenzug genutzt, um seinen Dank zu überbringen. Mit der Familie Dunst verbindet der Fanfarenzug eine langjährige Tradition, nicht nur mit dem Handwerk rund um den Blumenschmuck. „Mit Blumen verschenken wir Lebensfreude“, das haben Sissi Dunst und ihre Mutter ein halbes Jahrhundert in Kißlegg gezeigt. Mit dabei war ihr Mann, Fiffi Dunst, der selbst langjähriges Mitglied im Fanfarenzug war. „Fanfarespielen verlernt man nach so vielen Jahren Mitgliedschaft nicht“, so Fiffi Dunst beim musikalischen Abschied. Sein Sohn, Max Dunst führt diese Tradition nun im Fanfarenzug fort.

Die Mitgliedschaft im Fanfarenzug ist übrigens ohne musikalische Aus- oder Vorbildung an einem Instrument möglich. Wir proben am Donnerstag um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Kißlegg. Siehe auch Kontaktdaten unter www.fz-kisslegg.de.