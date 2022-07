Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war eine Freude, Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen aus St. Antonius beim Familiengottesdienst am Ulrichsfest musizieren zu sehen und zu hören. Ihr Lied war auch ihre Bitte: Gott, dein guter Segen sei um uns. Gemeindereferentin Elisabeth Dieing lud Kinder ein, aus Bausteinen ein Haus zu bauen und so anschaulich zu zeigen, dass Gott jeden einlädt, sich als lebendige Steine in das gemeinsame Haus Gottes einzubringen. Vikar Tanneberger segnete die Kinder. Hinterher feierten die Ulricher Kirchengemeinde und alle Gäste das erste Straßenfest zwischen Kirche, Kindergarten und Schule.