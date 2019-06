Familien- und Frauentreff erhält Spendenscheck

Große Freude beim Familien- und Frauentreff Wangen hat eine Spende der Netze BW ausgelöst: 2542,50 Euro sind bei der Aktion „Zählerstand online erfassen“ zusammengekommen. Dies teilt die Stadt mit.

Seit dem vergangenen Jahr ruft Netze BW dazu auf, ihr den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern auf elektronischem Wege zu übermitteln. Das eingesparte Porto spendet der Energieversorger laut Mitteilung vor Ort. So konnte der Regionalbevollmächtigte des Unternehmens, Jürgen Müller, jetzt im Beisein von Oberbürgermeister Michael Lang einen Scheck an die Vorsitzende des Familien- und Frauentreffs, Kristina Gunzelmann, und die Kassenwartin Birgit Gieger, überreichen. „Wir freuen uns über jeden zusätzlichen Euro, der uns und unsere Arbeit unterstützt“, sagte Gunzelmann laut Mitteilung und bedankte sich bei allen Haushalten, die an der Aktion teilgenommen hatten. Der Familien- und Frauentreff ist nicht nur Treffpunkt, Info-Börse und Anknüpfungspunkt für Kontakte unter Familien und Frauen. Er betreibt auch die Kita „Bucheckerle“ für zehn Kinder im Alter von null bis drei Jahren.

Dass das Geld beim Familien- und Frauentreff gut aufgehoben ist, schilderten die beiden Frauen sehr überzeugend. Gunzelmann arbeitet in ihrem Beruf als Zugehender Sozialdienst im Auwiesengelände und hat aus dieser Tätigkeit viele Berührungspunkte mit Familien insgesamt und Frauen im Besonderen. Diese nehmen auch gern die Angebote wahr, die der Verein macht. So arbeiten derzeit zwölf Frauen ehrenamtlich im Verein und unterstützen unter anderem das Betreuungsteam in der Kita, heißt es in der Mitteilung.