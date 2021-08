Familien freuen sich bei Wangener Festspielen über das Comeback der Kultur

Die Coronakrise hatte die Kultur in eine Art Schockstarre versetzt. Doch jetzt, nach dem langen Lockdown und mit derzeit vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen, können Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder stattfinden. Dazu gehören auch die Wangener Festspiele, die im Vorjahr ausfallen mussten. Was empfinden Eltern dabei, mit ihren Kindern endlich wieder Theater „live“ sehen zu können? SZ-Mitarbeiter David Haas hat sich beim Familienstück „An der Arche um acht“ umgehört.

Trotz der nachmittäglichen Hitze ist die Tribüne im Zunftwinkel gefüllt mit Familien, die sich die Aufführung „An der Arche um Acht“ anschauten. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern sind nach dem Stück froh, solch’ eine Veranstaltung mal wieder erlebt zu haben.

„Das hat mir gefehlt!“

Birgit Sondermann sagt, sie hätte es vermisst, mit den Kindern im Theater zu sitzen und mit ihnen die Aufführung zu genießen. Es tue gut, wieder unter die Leute zu kommen. „Das hat mir gefehlt!“ Sie fügt hinzu, ihr hätte die Idee hinter dem Stück gefallen. Kerstin Roth meint, sie hätte vor allem die kindliche Komik des Stückes genossen. Es sei schön, so etwas endlich wieder erleben zu können.

Simone Thiele, die die Festspiele zusammen mit ihrem kleinen Sohn und einigen Bekannten besucht hat, genießt den gesellschaftlichen Aspekt der Kulturveranstaltungen. „Da wird einem klar, was während des Lockdowns gefehlt hat.“ Sie sagt, sie hätte sich überraschend gut mit einigen der Figuren identifizieren können. Ihrem Sohn gefielen vor allem die trotteligen Pinguine.

Wie es scheint, ist vielen nach dem Lockdown erst so richtig bewusst geworden, wie sehr ihnen die Kulturveranstaltungen eigentlich gefehlt haben. Nach dem Motto: Man merkt erst, was man hatte, wenn man es verloren hat.

Jede Menge positiver Reaktionen

Derweil gehen die Festspiele Wangen in die letzte Veranstaltungswoche der Saison 2021 und ziehen eine glückliche Zwischenbilanz. „Es ist ein Riesenerfolg!“, sagt der zweite Vorsitzende des Festspiele-Vereins, Christoph Morlok, laut einer städtischen Mitteilung. „Wir bekommen jede Menge positive Reaktionen.“ Bestes Zeichen dafür sei: Das Abendstück ist ausverkauft bis zum Schluss. Karten gebe es bestenfalls mit ganz viel Glück, wenn an der Abendkasse Tickets zurückgegeben würden, so Morlok. Das Familienstück „An der Arche um acht“ sei ebenfalls sehr gut gebucht, aber für die eine oder andere Vorstellung gebe es noch wenige freie Plätze.

Die Kommentare der Besucherinnen und Besucher seien überwältigend, sagt Morlok. Sie reichten vom Dank an das gesamte Team, dass die Festspiele Wangen bei allen Risiken organisiert und dann auch veranstaltet wurden, bis hin zu „Es ist das Beste, was ihr jemals auf die Bühne gebracht habt.“ „Es freut uns natürlich, dass gerade nach der Pause im vergangenen Jahr unser Angebot angenommen und als kurzweilige und gute Unterhaltung wahrgenommen wird“, so Morlok weiter. „Und es ist ein gutes Gefühl, unseren Besuchern wieder Theater-Kultur bieten zu können.“