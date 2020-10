Falsch geblinkt: Autos kollidieren

Obwohl ein 64-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag den „Südring“ in Wangen rechts-blinkend verlassen wollte, setzte er seine Fahrt weiter geradeaus fort. Eine Autofahrerin, die sich auf das angezeigte Blinken verlassen hatte, fuhr daraufhin in den „Südring“ ein und kollidierte mit dem Auto des Mannes.

Bei der Aufnahme des Unfalls, bei dem ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand, stellte die Polizei laut Bericht bei dem 64-Jährigen Anzeichen von Alkoholbeeinflussung fest. Nach anschließendem Atemalkoholtest und einer Blutentnahme im Krankenhaus kommt nun eine Strafanzeige auf den Mann zu.