Fairtrade Stadt Wangen stellt faire Rezepte vor

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Wangen stellt die Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Wangen am Freitag, 9. September, von 14 bis 17 Uhr Uhr auf dem Marktplatz Rezepte mit fairen Zutaten vor. Sie wurden in der Schulküche der Volkshochschule gekocht, fotografiert und anschließend auf Rezeptkarten gedruckt, die am Freitagnachmittag am Stand auf dem Marktplatz mitgenommen werden können. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Von Vorspeisen über Hauptgerichte verschiedener Geschmackrichtungen und internationaler Herkunft bis zu Kuchen reicht das Rezepte-Angebot. Gespräche über Verwendung fairer Produkte in der Küche sind ausdrücklich erwünscht. Der Leiter der Volkshochschule Wangen, Lorenz Macher, wird ebenfalls am Stand sein und das neue VHS-Programm vorstellen. Doch nicht nur das: Er zeigt, wie man aus alten Tennisbällen Jonglierbälle basteln kann. In einem kleinen Workshop übt er mit Interessierten zudem, wie Jonglieren funktioniert. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt.