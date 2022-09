Gegen einen Ford Mondeo, der in einer Grundstückseinfahrt in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt war, ist am Montagvormittag ein bislang unbekannter Autofahrer geprallt. Das teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.