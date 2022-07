Fahrtage ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Modelleisenbahnfreunde Wangen e.V. veranstalteten am ersten Juli-Wochenende ihre Fahrtage. Nach langer Coronapause waren die Mitglieder gespannt, wie dieser Termin trotz vieler anderweitigen Veranstaltungen in der näheren Umgebung bei Interessierten ankam. Und wir wurden positiv überrascht. Pünktlich zur Eröffnung kamen die ersten Besucher und an beiden Tagen konnten die MEF sehr zufrieden sein, mit dem großen Interesse an Modelleisenbahn.

Gezeigt wurden die Bahnhöfe Wangen und Hergatz, aus der Zeit um 1970. Zuletzt wurden von den MEF die Verbindung von Wangen nach Hergatz geschaffen, mit der neuen Brücke über den ERBA-Kanal und vorbei am Schwarzensee. Im Bau befindet sich ein Wendemodul nach dem Bahnhof Hergatz und die Holzkonstruktion eines Bahnbetriebswerkes war auch zu erkennen.

Im Erdgeschoss konnten die Besucher auf einem kleinen Flohmarkt günstiges aus der Modelleisenbahnwelt erwerben.

Überrascht waren die Besucher auch über die Bewirtung. Bei zwei sonnenreichen Tagen war vor dem Vereinsheim bestuhlt und beschirmt. Manche Besucher fühlten sich dort recht wohl, andere bevorzugten unser Vereinsstüble im „Kühlen“.

Nach diesem erfolgreichen Wochenende soll diese Veranstaltung am 3. und 4. Dezember wiederholt werden.