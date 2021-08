Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Ein Zeuge teilte Samstagnacht um 00.30 Uhr der Polizei ein vor ihm fahrendes Auto mit auffälliger Fahrweise mit. Demnach befuhr der VW Golf die B 32 in deutlichen Schlangenlinien. In einem Kreisverkehr holperte er über einen Randstein, berichtet die Polizei. Die anfahrende Streife des Polizeireviers Wangen konnte den Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Der 36-jährige Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Seinen Führerschein musste er noch in der Nacht abgeben. Ein Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.